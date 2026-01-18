¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎÁ°ÂÎÀ©¤Ç¤ÏÎä¶ø¤â¡Ä¡Ä¡¡Éü³è¤Î¥á¥¤¥Ì¡¼¡£¿·»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÂç¤¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Î»¿
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè22Àá¤ÎÂç°ìÈÖ¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÂÐ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ï2-0¤Ç¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥àÁ°´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤·¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¥ã¥ê¥Ã¥¯¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï3¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Î4-2-3-1¡Ï¤Î4¥Ð¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¡£¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ë¤ÏÁ°ÂÎÀ©¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤¬Â³¤¤¤¿¥³¥Ó¡¼¡¦¥á¥¤¥Ì¡¼¤¬¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥«¥¼¥ß¥í¤È¤È¤â¤ËÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¤³¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÏÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥·¥Æ¥£¤Î¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ýÎ¨¤Ï69%¤È¹â¤¯¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥á¥¤¥Ì¡¼¤È¥«¥¼¥ß¥í¤¬Ãæ±û¤Î¥Ñ¥¹¥³¡¼¥¹¤ò¾Ã¤·¡¢¥·¥Æ¥£¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ï³°²ó¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ØManchester Evening News¡Ù¤Î»î¹ç¸åºÎÅÀ¤Ç¤Ï¥«¥¼¥ß¥í¤¬ºÇ¹âÆÀÅÀ¤Î¡Ö9¡×¡¢¥á¥¤¥Ì¡¼¤â¡Ö7¡×¤È¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÈà¤ÎºÍÇ½¤ò²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤¿¡×¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»î¹ç¸å¤Ë¤Ï»Ø´ø´±¤Ç¤¢¤ë¥¥ã¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤â¤³¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤òË«¤á¾Î¤¨¤¿¡£
¡Ö¥³¥Ó¡¼¡¦¥á¥¤¥Ì¡¼¤È¥«¥¼¥ß¥í¤Ï¤È¤â¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤¬¥ê¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡¢¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢¤È¤È¤â¤ËÅÚÂæ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡Öº£²ó¤Ï·Ð¸³¤È¤½¤Î´¶³Ð¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£¥á¥¤¥Ì¡¼¤¬ºÇ¸å¤Þ¤ÇÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î·×»»¤µ¤ì¤¿ÅÒ¤±¤À¤Ã¤¿¡£¥á¥¤¥Ì¡¼¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤À¡£Èà¤ÏÂç¤¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤ÏÈà¤¬³èÌö¤¹¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¡×
¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤À¤¬¡¢Èà¤é¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï·ÑÂ³À¤À¡£¼¡Àá¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£