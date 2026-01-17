¹¾¸¶·¼Ç·¡ÖÀ¸¤¤Æ¤µ¤¨¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¡Ö²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤«¤éÀ¸¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸¤È´¤¯¤³¤È¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×
¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ê¥¹¥È¤Î¹¾¸¶·¼Ç·¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¡¢ÈÖÁÈ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î±üÇ÷¶¨»Ò¤È¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖDr.Recella presents ¹¾¸¶·¼Ç· ¤ª¤È¸ì¤ê¡×¡£
1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÌ¼¤¬ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤ê¡¢°¦¤ò³Ø¤Ü¤¦¤È³ëÆ£¤¹¤ëÊì¿Æ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¡¢¹¾¸¶¤¬²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¼ÁÌä¡ä
»ä¤Ï¡¢¹â¹»1Ç¯À¸¤ÈÃæ³Ø2Ç¯À¸¤Î»ÐËå¤ÎÊì¤Ç¤¹¡£¸½ºß2¿Í¤È¤âÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£¡¢Ä¹½÷¤Î¹â¹»¤ËÄÌ¿®À©¹â¹»¤Ø¤ÎÅ¾³Ø¤Î¼êÂ³¤¤ò¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿µ¢¤ê¤Î¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤³¤ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¡¢¿§¤ó¤ÊÆ»¤¬¤¢¤ë¡¢º£¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤â¤¦¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢1¿Í¤Î¤È¤¤Ï²¿ÅÙ¤âµã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤¢¤ëÆü¡¢¤Õ¤È¡Ö¤³¤ì¤Ï»ä¤¬°¦¤ò³Ø¤Ö¤¿¤á¤Î½ÐÍè»ö¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÃÑ¤º¤«¤·¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤Þ¤À¡Ö°¦¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÍý²ò¤·¤è¤¦¡×¡Ö´ó¤êÅº¤ª¤¦¡×¡ÖÁ´¤Æ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤è¤¦¡×¤È¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯»þ´Ö¤ò¼è¤Ã¤Æ¿§¡¹¤Ê½ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ç»ä¤Ï¡Ö°¦¡×¤ò³Ø¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¹¾¸¶¤µ¤ó¤Î¤ª¹Í¤¨¤Ë¤Ê¤é¤ì¤ë¡Ö°¦¡×¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ã¹¾¸¶¤«¤é¤Î²óÅú¡ä
¡½¡½¤³¤ÎÁêÃÌ¤ËÂÐ¤·¡¢¹¾¸¶¤Ï¡Ö¡Ê¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¡Ëµã¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã±½ã¤Ë¿Í¤ÈÆ±¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ä¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¿´¤¬¸µµ¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤â¤Í¡×¤È»×¤¤¤ä¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤ËÂª¤¨¤ë¹Í¤¨Êý¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾¸¶¡§Êª»ö¤Ã¤Æ¡¢Á´Éô¤Þ¤º¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤«¡© ¤½¤ì¤Ï¡ÖÀ¸¤¤ë¤³¤È¡×¤Ê¤Î¤Í¡£À¸¤¤Æ¤µ¤¨¤¤¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤«¤éÀ¸¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸¤È´¤¯¤³¤È¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¡£À¸¤¤Æ¤µ¤¨¤¤¤ì¤Ð¡¢É¬¤º²¿¤«¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¿²¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤ÏÀ¸¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Þ¤ºÂç»ö¤Ç¤·¤ç¤¦¡© ¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¹Í¤¨¤¿¤é¤Ð¡¢¤¢¤È¤Ï¤Þ¤¢¡Ö¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤Î¤Í¡£³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢Îø°¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¢·ëº§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¢¤È¤¤ËÉÂµ¤¤È¤¤¤¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÉÕ¤±¤¿¤ê¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«¡¢¤½¤³¤«¤é¤Þ¤¿µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¿ÍÀ¸¤Î¶ìÆñ¤¹¤é¡Ö¥Þ¥·¥Þ¥·¡ÊÁý¤·Áý¤·¡Ë´¶¤¬½Ð¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¹¾¸¶¡£ÉÔÅÐ¹»¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¸þ¤¹ç¤¦¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°¤ò¡¢Á´ÌÌÅª¤Ë¹ÎÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¹¾¸¶¡§»ä¤Ï¤Í¡¢¤¹¤´¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯»þ´Ö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê½ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤³¤ì¤Î¤Û¤¦¤¬½ÅÍ×¤À¤Ã¤Æ¡ª ¤É¤ó¤ÊÎ©ÇÉ¤Ê³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢´ó¤êÅº¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ì¤ê¹ç¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê²ÈÂ²¤À¤Ã¤¿¤é°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£²¿¤Î¤¿¤á¤Ë²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
»ä¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢Áá¤¯¤Ë²ÈÂ²¤òË´¤¯¤·¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¸ÉÆÈ¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç²ÈÂ²¤ò³Ø¤Ö¡£Â¦¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¼ä¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç²ÈÂ²¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤¤¤ëÃæ¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© ¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¤Ð¡¢´ó¤êÅº¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤É¤³¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö°¦¤È¤Ï²¿¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢¹¾¸¶¤é¤·¤¤Åú¤¨¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾¸¶¡§°¦¤Ã¤Æ¡¢´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£¤È¤«¡¢°¦¤ÏÂÔ¤Æ¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤·¡£¤â¤¦¡¢¿§¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë°¦¤Ï¤¢¤ë¤ï¤±¡£¤Ç¤â¡¢¶ì¤·¤ß¡¢¼ä¤·¤µ¡¢¿§¤ó¤ÊÆ»¤ËÌÂ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌ£¤ï¤¦¤«¤éµ¤¤Å¤¯¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÈá¤·¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£µã¤«¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£¤»¤Ã¤«¤¯À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«¡¢µ±¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Á´¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¡ü¹¾¸¶·¼Ç·¡¡º£Ìë¤Î³Ê¸À
¡Ö¿Í¤Ï¼ä¤·¤µ¤òÃÎ¤ëÊ¬¡¢°¦¤¬µ±¤¤Þ¤¹¡×
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Dr.Recella presents ¹¾¸¶·¼Ç· ¤ª¤È¸ì¤ê
ÊüÁ÷Æü»þ¡§TOKYO FM¡¿FM Âçºå Ëè½µÆüÍË 22:00¡Á22:25¡¢¥¨¥Õ¥¨¥à»³±¢ Ëè½µÅÚÍË 12:30¡Á12:55
½Ð±é¼Ô¡§¹¾¸¶·¼Ç·¡¢±üÇ÷¶¨»Ò
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Dr.Recella presents ¹¾¸¶·¼Ç· ¤ª¤È¸ì¤ê
ÊüÁ÷Æü»þ¡§TOKYO FM¡¿FM Âçºå Ëè½µÆüÍË 22:00¡Á22:25¡¢¥¨¥Õ¥¨¥à»³±¢ Ëè½µÅÚÍË 12:30¡Á12:55
½Ð±é¼Ô¡§¹¾¸¶·¼Ç·¡¢±üÇ÷¶¨»Ò
