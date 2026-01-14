大宮のＵ―２３日本代表ＤＦ市原吏音（２０）が、オランダ１部ＡＺから獲得オファーを受けたことが１５日、わかった。市原は現在、サウジアラビアで開催中のＵ―２３アジア杯にキャプテンとして出場中。同大会後に、欧州初挑戦を選ぶ可能性が出てきた。

市原は１８７センチのサイズと、足元の技術を兼ね備えたセンターバックで、昨季はＪ２ベストイレブンに選出。１０代から大宮では副キャプテンをつとめるなど、リーダーシップも特徴だ。また昨年９月のＵ―２０Ｗ杯ではＰＫキッカーをつとめるなど、高いキック精度と強心臓ぶりも誇る。

現在オランダ１部で５位のＡＺは、かつて２度のリーグ優勝を果たした古豪。現在は元日本代表ＤＦ毎熊晟矢（２８）が在籍している。日本代表でも次世代のＤＦリーダーとして期待がかかる市原の決断に注目が集まる。

◆市原吏音（いちはら・りおん）２００５年７月７日、埼玉県生まれ。２０歳。小学４年生から大宮の下部組織で育ち、２３年７月１２日の天皇杯３回戦・Ｃ大阪戦にクラブ最年少の１８歳５日でプロデビュー。トップ昇格した２４年から大宮では副キャプテンをつとめる。Ｊ２通算４８試合１得点、Ｊ３通算３１試合４得点。２４年はＪ３、２５年はＪ２ベストイレブンに選出。Ｕ―１５から各年代の日本代表に選出。１８７センチ、８１キロ。右利き。

◆ＡＺ １９６７年設立。北オランダ州アルクマールが本拠地。８０―８１年、０８―０９年に２度のリーグ優勝。カップ戦は４度の優勝（７７―７８、８０―８１、８１―８２、１２―１３）。１９〜２４年には日本代表ＤＦ菅原由勢（２５）＝現ドイツ１部ブレーメン＝が在籍した。