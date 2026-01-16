「白ソックスで解決！」しっくりこないボトムが上手くいく「履き方の成功例」

足元を埋めることで先の季節へと進めて、組み合わせ次第で多彩な印象操作が図れるソックス。とくに身近で種類も豊富な無地の白。丈や編み地の特長を生かし、的確に選び・使い分けることで、理想的な足元バランスを実現。







メリハリがつくパンツやシューズ→「くしゅっとたわむ長め丈」

足首で寄せるとほどよいボリュームが出て、スタイリングのアクセントに。装いに適当感が生まれて、親しみやすい雰囲気を演出。







澄ました足元にほころびを

力の抜けたソックスが、ミニボトムからのぞく素脚やスキニーパンツの緊張感を緩和。ニットやコートで上半身が重くなってくる時期だから、華奢なボトムにも立体感を加えることでバランスをとりやすく。







ボリューミィな靴をなじませる

ふわもこ素材や厚底スニーカーなど、インパクトのあるシューズと脚線をなだらかにつなぐクッションとして活躍。ダークトーンの服に白を投入することで明るさが加わり、重心が下がりすぎないのも利点。







TRY THIS!

□だらしなく見えない適度な締まり

□なじみのよい黄みがかった白

1.ローゲージソックス 1,100円 たわませたときに奥行きが増す、はっきりした編み目。

2.リブベタソックス 1,320円／ともに靴下屋（タビオ） 肌ざわり抜群のふわふわな起毛素材で季節感UP







(バランスが整う白ソックスの選び方)

