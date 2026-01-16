¿Íµ¤½÷ÀYouTuber¡¢3¥«·îÁ°¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¡¡É×¤Î´é¤â¥Á¥é¥ê¡ÄÉ×ÉØ2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤ÎÈþÃËÈþ½÷¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ³¨¤Ë¤Ê¤ë¡×
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô27Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Î¿Íµ¤YouTuber¤¬·ëº§¤òÈ¯É½¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ×¤â´é½Ð¤·¡ÄÉ×ÉØ2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤ÎÈþÃËÈþ½÷¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ³¨¤Ë¤Ê¤ë¡×
·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï2¿ÍÁÈYouTuber¡Ö¥Þ¥ê¥ó¥Ñ¥Ã¥Ñ¡ÁMARINPAPPA¡Á¡×¤ÎMANAMI¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¡£1·î15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø¡¡»ä¤´¤È¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢·ó¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤ÈÎáÏÂ7Ç¯10·î13Æü¤ËÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºòÇ¯¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¡¢·çÅÀ¤â´Þ¤á¤Æ°ì½ï¤Ëµï¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤ª¸ß¤¤¤ò»Ù¤¨¹ç¤¤ËèÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é²¹¤«¤¤²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖÊó¹ð¤¬¾¯¤·ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬º£¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤º±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤¦¤¾µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³¤¤Î¸«¤¨¤ë¸«À²¤é¤·¤Î¤¤¤¤¾ì½ê¤ÇÉ×ÉØ¤Ç¿È¤ò´ó¤»¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢6Ëç¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤â¸ø³«¡£MANAMI¤µ¤ó¤ÏÇØÃæ¤¬ÂçÃÀ¤Ë¸«¤¨¤ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÈþ¤·¤¤¥ì¡¼¥¹»ÅÎ©¤Æ¤Î½ãÇò¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡×¡ÖËèÆüÆ°²è¸«¤Æ¤¿¤«¤éµã¤¤½¤¦¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤ÎÈþÃËÈþ½÷¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¤¹¤®¤ë¤¥¤¥¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ³¨¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£