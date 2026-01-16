¡ÖÍá¼¼´¥Áç¤ÏÅÅµ¤Âå¤¬¹â¤¤¤«¤é¥É¥é¥à¼°ÀöÂõ´¥Áçµ¡¤òÇã¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ºÊ¡£ËÜÂÎ²Á³Ê¤¬¹â¤¯¤Æ¤â¥É¥é¥à¼°ÀöÂõ´¥Áçµ¡¤ÎÊý¤¬¡¢·ë¶É¤Ï¤ªÆÀ¤Ç¤¹¤«¡©
Íá¼¼´¥Áçµ¡¤È¥É¥é¥à¼°ÀöÂõ´¥Áçµ¡¤Î1²ó¤¢¤¿¤ê¤ÎÅÅµ¤Âå¤Îº¹
Íá¼¼´¥Áçµ¡¤È¥É¥é¥à¼°ÀöÂõ´¥Áçµ¡¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢1²ó¤¢¤¿¤ê¤ÎÅÅµ¤Âå¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Îº¹¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¤ò»î»»¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë½»ÂðÀßÈ÷µ¡´ï¥áー¥«ー¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢200¥Ü¥ë¥È¤ÎÍá¼¼´¹µ¤´¥ÁçÃÈË¼µ¡¤Î¾ÃÈñÅÅÎÏ¤Ï¡¢´¥Áç¤ÎÉ¸½à¥âー¥É¤Ç2020¥ï¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ¡¼ï¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢5¥¥í¥°¥é¥à¤ÎÀöÂõÊª¤ò´¥Áç¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÌó1»þ´Ö45Ê¬¤«¤«¤ë¤È²¾Äê¤·¤Æ·×»»¤·¤¿¾ì¹ç¡¢1²ó¤¢¤¿¤ê¤ÎÅÅµ¤Âå¤ÏÌó110±ß¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÅÅµ¤ÎÁ¶âÃ±²Á¤Ï31±ß¤Ç·×»»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¤¬¹â¤¤¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×Êý¼°¤Î¥É¥é¥à¼°ÀöÂõ´¥Áçµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âç¼êÅÅµ¡¥áー¥«ー¤Î»ÅÍÍ¥Çー¥¿¤ò»²¹Í¤Ë¡¢´¥Áç¹©Äø¤Ë¤«¤«¤ë¾ÃÈñÅÅÎÏÎÌ¤ò»»½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÀöÂõÊª¤ÎÎÌ¤ä´¥Áç¥âー¥É¡ÊÉ¸½à¤ä¾Ê¥¨¥Í¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢´¥Áç1²ó¤¢¤¿¤ê¤Î¾ÃÈñÅÅÎÏÎÌ¤ÏÌó550¥ï¥Ã¥È¥¢¥ïー¤«¤é820¥ï¥Ã¥È¥¢¥ïーÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥à¼°ÀöÂõ´¥Áçµ¡¤Î¾ì¹ç¡¢1²ó¤¢¤¿¤ê¤ÎÅÅµ¤Âå¤ÏÌó17±ß～25±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
É½1
Íá¼¼´¥Áçµ¡¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥É¥é¥à¼°ÀöÂõ´¥Áçµ¡¤Ï¡¢1²ó¤¢¤¿¤ê80±ß°Ê¾å¤ÎÅÅµ¤Âå¤ò¤ª¤µ¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹´ü´Ö»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎÀáÌó¸ú²Ì¤ÏÂç¤¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¥É¥é¥à¼°ÀöÂõ´¥Áçµ¡¤ÏÅÅµ¤Âå¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«
¥É¥é¥à¼°ÀöÂõ´¥Áçµ¡¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤¬°Â¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢´¥Áç¥¹¥Ôー¥É¤ÎÂ®¤µ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£²ÔÆ¯»þ´Ö¤¬Ã»½Ì¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¸÷Ç®Èñ¤ò¤ª¤µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìÅÙ¤Ë´¥Áç¤Ç¤¤ëÍÆÎÌ¤ÎÂç¤¤µ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÂçÍÆÎÌ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÀöÂõµ¡¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤Î°áÎà¤ò°ìÅÙ¤Ë´¥¤«¤»¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¥Áç¤Î²ó¿ô¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Ê£¿ô²ó´¥Áçµ¡¤ò²ó¤¹É¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Èー¥¿¥ë¤Î¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°Å·¸õ»þ¤Ë¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¼ê´Ö¤äÈñÍÑ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¡¢¼«Âð¤Ç¸úÎ¨¤è¤¯´¥Áç¤Ç¤¤ëÅÀ¤ÏÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½é´üÈñÍÑ¤¬¹â¤¯¤Æ¤âÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ù¤¡©
¹âÀÇ½¤Ê¥É¥é¥à¼°ÀöÂõ´¥Áçµ¡¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬½é´üÈñÍÑ¤Î¹â¤µ¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¥É¥é¥à¼°ÀöÂõ´¥Áçµ¡¤ÎËÜÂÎ²Á³Ê¤Ï12Ëü±ß¤«¤é30Ëü±ßÁ°¸å¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·è¤·¤Æ°Â¤¯¤Ï¤Ê¤¤Çã¤¤Êª¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ³Æþ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏËèÆü¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤ò´Þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤É¤Î»î»»¤Ç¤Ï¡¢Íá¼¼´¥Áçµ¡¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ1²ó¤¢¤¿¤êÌó80±ß¤«¤é90±ß¤Îº¹¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
É½2¤Ï¡¢ËèÆü1²ó´¥Áçµ¡Ç½¤ò»È¤¦¤È²¾Äê¤·¤Æ¡¢Ç¯´Ö¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÀáÌó¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ò»»½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
É½2
¤³¤Î·×»»¤Ë´ð¤Å¤¯¤È¡¢5Ç¯¤«¤é10Ç¯¤Û¤É»È¤¤Â³¤±¤¿¾ì¹ç¡¢ÅÅµ¤Âå¤Îº¹³Û¤À¤±¤ÇËÜÂÎ²Á³Ê¤ÎÂçÈ¾¤ò²ó¼ý¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ³Æþ»þ¤Ë¿ô½½Ëü±ß¤Î½ÐÈñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ì¤Ð¥Èー¥¿¥ë¤Î»Ù½Ð¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£´¥Áç¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤Ç¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ä¹´üÍøÍÑ¤Ê¤é¥É¥é¥à¼°ÀöÂõ´¥Áçµ¡¤¬¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
Íá¼¼´¥Áçµ¡¤È¥É¥é¥à¼°ÀöÂõ´¥Áçµ¡¤ÎÅÅµ¤Âå¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¥É¥é¥à¼°ÀöÂõ´¥Áçµ¡¤ÎÊý¤¬1²ó¤¢¤¿¤ê¤Î¥³¥¹¥È¤òÂçÉý¤Ë¤ª¤µ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
½é´üÈñÍÑ¤Ï¹â³Û¤Ë¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËèÆü»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢5Ç¯¤«¤é10Ç¯¤Û¤É¤ÇËÜÂÎ²Á³Ê¤È¤Îº¹³Û¤ò²ó¼ý¤Ç¤¤ë¥±ー¥¹¤â½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥³¥¹¥ÈÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²È»ö¤Î»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤Ç¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Áí¹çÅª¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー