¡ØNo No Girls¡Ù½Ð¿È¤Õ¤ß¤Î¡¢¡ØTGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026¡Ù¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹·èÄê¡Ö¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹!!¡×
¡¡2·î15Æü¤Ë°¦ÃÎ¡¦IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØSamsung Galaxy presents TGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÂè7ÃÆ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢BMSG¡ß¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØNo No Girls¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¤Õ¤ß¤Î¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û»ÕÄï¥³¥é¥Ü¡ª¹ë²Ú¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥Á¥é¸«¤»
¡¡¤Õ¤ß¤Î¤Ï¡¢Ìó7000¿Í¤Î±þÊç¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢11Æü¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¼çºË¤¹¤ë¿·¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖNO LABEL ARTISTS¡×Âè1ÃÆ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Öfavorite song¡×¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¡ÈÂ£¤êÊª¡É¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢Á°¸þ¤¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËËþ¤Á¤¿¡È¥Ó¥¿¥ß¥ó¥½¥ó¥°¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥®¥¿¡¼¤ä¥Ô¥¢¥Î¤â¤³¤Ê¤¹Â¿ºÍ¤Ê¤Õ¤ß¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤ÎTGC¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤Õ¤ß¤Î¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëTGC¤Ç¡¢»ä¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Øfavorite song¡Ù¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅöÆü³§¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹!!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô420Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¸¶½É·ÏÆ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¤·¤Ê¤³¤ä¡¢7¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦PSYCHIC FEVER¤«¤é°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤ÎWEESA¤ÈJIMMY¤Î½Ð±é¤â·èÄê¡£PSYCHIC FEVER¤Ï¡¢¤¤ç¤¦16Æü¤Ë¿·¶Ê¡ÖRun It Back¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢4·î¤«¤éÆüËÜ5ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¥Ä¥¢¡¼¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¡¢°ÂÀÆÀ±Íè¡¢¾®Ô¢Éñ±©¡¢»ÖÅÄ¤³¤Ï¤¯¡¢ÅÚÊý¥¨¥ß¥ê¤¬·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢BL¥É¥é¥Þ¡ØYour Sky¡Ù¤Ç½é¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤âÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¯Kong¤ÈThomas¤¬ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¹âµé¿Â»ÎÉþÃÏ¡¦Èø½£ÌÓ¿¥Êª¤ÈÆüËÜ¤Î¥í¥ê¥£¥¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖÈø½£¥í¥ê¥£¥¿¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡£½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëFRUITS ZIPPER¤Î¤¿¤á¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¥¹¡¼¥ÄÀ¸ÃÏ¡ß¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î°áÁõ¤ä¡¢¥¤¥é¥¹¥È»É½«¤Ê¤ÉºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢EXILE TETSUYA¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¡ÖLDH¥À¥ó¥¹¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¥·¥ç¡¼¡×¤â¡¢Á°Æü2·î14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØAICHI TEXTILE FES. 2026¡Ù¤ÎÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¼Â»Ü¡£»²²ÃÈñÌµÎÁ¡¦»öÁ°¿½¹þÀ©¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤Âå¤È¤È¤â¤Ë²»³Ú¤È¥À¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢SDGsÌÜÉ¸¡Ö3.¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë·ò¹¯¤ÈÊ¡»ã¤ò¡×¤Î¿ä¿Ê¤â·Ç¤²¤ë´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Õ¤ß¤Î¤Ï¡¢Ìó7000¿Í¤Î±þÊç¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢11Æü¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¼çºË¤¹¤ë¿·¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖNO LABEL ARTISTS¡×Âè1ÃÆ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Öfavorite song¡×¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¡ÈÂ£¤êÊª¡É¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢Á°¸þ¤¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËËþ¤Á¤¿¡È¥Ó¥¿¥ß¥ó¥½¥ó¥°¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥®¥¿¡¼¤ä¥Ô¥¢¥Î¤â¤³¤Ê¤¹Â¿ºÍ¤Ê¤Õ¤ß¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤ÎTGC¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤Õ¤ß¤Î¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëTGC¤Ç¡¢»ä¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Øfavorite song¡Ù¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅöÆü³§¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹!!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô420Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¸¶½É·ÏÆ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¤·¤Ê¤³¤ä¡¢7¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦PSYCHIC FEVER¤«¤é°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤ÎWEESA¤ÈJIMMY¤Î½Ð±é¤â·èÄê¡£PSYCHIC FEVER¤Ï¡¢¤¤ç¤¦16Æü¤Ë¿·¶Ê¡ÖRun It Back¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢4·î¤«¤éÆüËÜ5ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¥Ä¥¢¡¼¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¡¢°ÂÀÆÀ±Íè¡¢¾®Ô¢Éñ±©¡¢»ÖÅÄ¤³¤Ï¤¯¡¢ÅÚÊý¥¨¥ß¥ê¤¬·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢BL¥É¥é¥Þ¡ØYour Sky¡Ù¤Ç½é¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤âÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¯Kong¤ÈThomas¤¬ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¹âµé¿Â»ÎÉþÃÏ¡¦Èø½£ÌÓ¿¥Êª¤ÈÆüËÜ¤Î¥í¥ê¥£¥¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖÈø½£¥í¥ê¥£¥¿¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡£½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëFRUITS ZIPPER¤Î¤¿¤á¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¥¹¡¼¥ÄÀ¸ÃÏ¡ß¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î°áÁõ¤ä¡¢¥¤¥é¥¹¥È»É½«¤Ê¤ÉºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢EXILE TETSUYA¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¡ÖLDH¥À¥ó¥¹¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¥·¥ç¡¼¡×¤â¡¢Á°Æü2·î14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØAICHI TEXTILE FES. 2026¡Ù¤ÎÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¼Â»Ü¡£»²²ÃÈñÌµÎÁ¡¦»öÁ°¿½¹þÀ©¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤Âå¤È¤È¤â¤Ë²»³Ú¤È¥À¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢SDGsÌÜÉ¸¡Ö3.¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë·ò¹¯¤ÈÊ¡»ã¤ò¡×¤Î¿ä¿Ê¤â·Ç¤²¤ë´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£