¤â¤â¥¯¥í¡¦¶Ì°æ»í¿¥¡Ö2Ç¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤é·ëº§¤¹¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡ª¡×30ºÐ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¡ÈÃÏÃÄÂÌ¡É¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡ª
¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»Ñ¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¥Æ¥ìÄ«Æ°²è¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¡Ø¤â¤â¥¯¥íChan¡Ù¡£
¡ô794¤Ï¡Ö2026 ¿·½Õ ¤â¤â¥¯¥íChan¥«¥ë¥¿¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
¢¡¤·¤ª¤ê¤ó¡¢Âç¿Í¤ÎÃÏÃÄÂÌ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë
¡Ö¤â¤â¥¯¥íChan¥«¥ë¥¿¡×¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ë¥¿¤Î»¥¤ò¼è¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»¥¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¤ªÂê¤ËÄ©Àï¡£¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È¥¹¥¿¥¸¥ªÃæ¤ËÅ½¤é¤ì¤¿¥Ý¥ÁÂÞ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡£
¥Ý¥ÁÂÞ¤Ë¤ÏºÇ¹â³Û1Ëü±ß¤Î¸½¶â¤ä¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¡¢È³¥²¡¼¥à¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥ë¥¿½ªÎ»»þ¤Ë¤ªÇ¯¶Ì¤Î¹ç·×¶â³Û¤¬¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢¹ë²Ú¤Ê¤´¤Û¤¦¤Ó¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£Á°²ó»þÅÀ¤Ç¤Ïº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¤¬2000±ß¤Ç¥È¥Ã¥×¡£É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¡¢¶Ì°æ»í¿¥¡¢¹â¾ë¤ì¤Ë¤ÈÂ³¤¯¡£
¤³¤³¤Ç¡¢¡Ö¤â¤â¥¯¥íChan¥«¥ë¥¿¡×¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î»¥¡Ö¤Ò¤È¸Æ¤ó¤Ç ¡Ø¸ò¶Á¶Ê¤ÎÉã¡Ù ¤µ¤Æ¡¢²¿¥É¥ó¡©¡×¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£4Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î»¥¡£²áµî¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥Þ¥²¥É¥ó¡×¡Êº´¡¹ÌÚ¡Ë¡¢¡Ö¤µ¤¤¤´¤É¤ó¡×¡ÊÉ´ÅÄ¡Ë¡¢¡Ö¥´¡¼¥É¥ó¡×¡Ê¶Ì°æ¡õ¹â¾ë¡Ë¤Ê¤É¡¢ÄÁ²óÅú¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
ËèÇ¯Ã¯¤âÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿µ´Ìç¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¶Ì°æ¤¬°ìÈ¯¤Ç¡Ö¥Ï¥¤¥É¥ó¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¸«»öÀµ²ò¡£
¤·¤«¤·¡¢¶Ì°æ¤¬¥²¥Ã¥È¤·¤¿¥Ý¥ÁÂÞ¤Ë¤ÏÈ³¥²¡¼¥à¥«¡¼¥É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤ªÂê¤Ï¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤Èà¤Ø¤Î30ºÐ¤Ê¤ê¤Î°ìÈÖ¤¤¤¸¤é¤·¤¤¡ØÃÏÃÄÂÌ¡Ù¡×¤À¤Ã¤¿¡£
Ìò¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¶Ì°æ¤Ï¡Ö¤¨¡¼¡¢¤Ç¤â¤µ¡¼¡¢¸À¤Ã¤¿¤¸¤ã¡¼¤ó¡¢¤Í¤§¡£2Ç¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤é·ëº§¤¹¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤¸¤ã¡¼¤ó¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£
ÂÎ¤ò¥â¥¸¥â¥¸¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Í¤§¤â¤¦¤½¤í¤½¤í30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤±¤É¡ª¡¡¤Í¤§¡¢¤Í¤§¡¢¤¨¤§!?¡¡¤Þ¤À¤¡!?¡¡¤¢¤È2Ç¯!?¡¡¤¦¤¥¤ó¡ª¡×¤È¿È¤ò¤è¤¸¤é¤»¤ë¶Ì°æ¡£30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¤ª¤ê¤ó¤¬¸«¤»¤ë¡¢¤¤¤¸¤é¤·¤¤¡ÈÂç¿Í¤ÎÃÏÃÄÂÌ¡É¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¥à¥Á¥ã¤Ö¤ê¤ËÂç·òÆ®¤·¤¿¶Ì°æ¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ë¤ªÇ¯¶Ì¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤³¤Ç¡Ö¤ª¤ß¤¯¤¸¤ò°ú¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥ÁÂÞ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¶Ì°æ¤Ï¡¢¸«»ö¤ËÂçµÈ¤ò°ú¤¡Ö¤Û¤«¤Î¿Í¤Î¤ªÇ¯¶Ì¤«¤éÍß¤·¤¤¤â¤Î¤ò2¤Ä¤â¤é¤¨¤ë¡×¤³¤È¤Ë¡£
º´¡¹ÌÚ¤«¤é2000±ß¡¢É´ÅÄ¤«¤é1000±ß¤òÃ¥¤¤¡¢¶Ì°æ¤¬°ìµ¤¤Ë¥È¥Ã¥×¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£
¢¡²ÆºÚ»Ò¡¢ÀÖÌÌ¡ª
¤³¤Î¤¢¤È¤â¶Ì°æ¤¬¤ªÇ¯¶Ì¤ò¥²¥Ã¥È¤·¡¢¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ë¡£µ¤¹ç¤¤¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ì°æ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¤³¤¿¤Ä±Û¤·¤Ë¤ß¤«¤ó¤ò¹â¾ë¤Ø¤ÈÅê¤²ÅÏ¤¹¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥â¡¼¥É¤À¡£
°ìÊý¡¢É´ÅÄ¤Ï¡Ö¤ª¤ó¤¬¤¯¤« ¥É¥¤¥Ä¤Î3B Ã¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦»¥¤Ç¡¢¡Ö¥Ö¥é¡×¤È¤¤¤¦¥Ò¥ó¥È¤«¤é²¿¤«¤ò»×¤¤¤Ä¤¡¢¿á¤½Ð¤¹¡£¹â¾ë¤Ë¡Ö¤¢¤Î¿Í¥µ¥¤¥Æ¡¼¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢´é¤ò¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤·¤¿É´ÅÄ¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¡×¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¾®³ØÀ¸¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤Ä¤¤Ç²óÅú¡Ê¤Á¤Ê¤ß¤ËÅú¤¨¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥Ï¡¢¥Ù¡¼¥È¡¼¥Ù¥ó¡¢¥Ö¥é¡¼¥à¥¹¡×¡Ë¡£
Â³¤¯¡Ö¤ª¤ª¤¿¤Ë¤µ¤ó ¤ª¤â¤·¤íÁá¸ý ¶µ¤¨¤Æ¤è¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÁá¸ý¤³¤È¤Ð¥Í¥¿¡×¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¥Ô¥ó·Ý¿Í¤ÎÂçÃ«·òÂÀ¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖÊâ¤ßÕ¤ê¥«¥ë¥Ó¡×¤ä¡Ö¥¨¥°¤¤¤¯¤é¤¤¥¨¥¯¥ì¥¢¤¯¤ì¤ë¥Ø¥ë¥Ë¥¢¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¡×¤Ê¤É¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÁá¸ý¤ò¥¤¥é¥¹¥È¤È°ì½ï¤ËÈäÏª¤¹¤ë¡£
¤â¤È¤â¤È¤³¤Î¥Í¥¿¤¬Âç¹¥¤¤Êº´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬¥Í¥¿¤ò¸À¤¦Á°¤ËÀèÁö¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÂçÃ«¤Ï»×¤ï¤º¡ÖÀè¤Ë¸À¤¦¤Î¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡ÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤â¤â¥¯¥í¤Ï¿·Ç¯¤â¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¡ª¡¡ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Î¡Ö¤â¤â¥¯¥íChan¥«¥ë¥¿¡×¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£