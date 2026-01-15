¡ÔÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤¬Ä¹´üµÙÍÜ¤Ø¡Õ¼ç±é±Ç²è¤Î»£±Æ¤ò1Ç¯±ä¤Ð¤·¤ÆÁª¤ó¤ÀÅÅ·âº§¡ØSHOGUN¡Ù´ÆÆÄÉ×¤È¡ÈÂÓÆ±¥«¥Ê¥À·×²è¡É
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÊ¡±ÊÁÔÁñ»Ö¤µ¤ó¤ÈÆþÀÒ¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¡¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¨¡¨¡¸µÆüÃ¶¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿½÷Í¥¤ÎÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡Ê38¡Ë¡£ÂçÊªÆÈ¿È½÷Í¥¤Î1¿Í¤È¸À¤ï¤ì¤¿Ä¹ß·¤Ï¡¢É×¡¦Ê¡±ÊÁÔÁñ»Ö»á¡Ê43¡Ë¤¬¹µ¤¨¤ë"Âç»Å»ö"Ä¾Á°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç·èÃÇ¤·¤¿ÆþÀÒ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡±Ê»á¤ÎÌ¾¤¬¤È¤É¤í¤¤¤¿¤Î¤Ï¤ò¹ì¤«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¥¨¥ß¡¼¾Þ¤ä¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤ÆÀ¤³¦¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¿¿ÅÄ¹Ç·¡Ê65¡Ë¼ç±é¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥É¥é¥Þ¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¡Ê¥·¡¼¥º¥ó1¡¦Âè7ÏÃÊ¬¡Ë¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±Ç²è´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÊ¡±Ê¤µ¤ó¤ÏËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Ç¡¢±Ç²è¤ò³Ø¤Ö¤¿¤á¤Ë¹â¹»¤òÂ´¶È¸å¤Î2003Ç¯¤ËÅÏÊÆ¤·¤Æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÔÎ©Âç³Ø¤Î¤Î¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥óÂç³Ø¤Ç±Ç²è³ØÉô¤òÂ´¶È¤·³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£2015Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ø¥ê¥Ù¥ê¥¢¤ÎÇò¤¤·ì¡Ù¤ÇÄ¹ÊÔ±Ç²è¤ò¤Ä¤¯¤ê´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2019Ç¯¤Ëµ¢¹ñ¸å¤Ï¡Ø¥¢¥¤¥Ì¡Ù¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤òÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ø¼«Ê¬1¿Í¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤ÎÃÎ·Ã¤äµ»½Ñ¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤¤È¿±þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡Ù¤È¼þ°Ï¤Ë¸ì¤ê¡¢Â¿¹ñÀÒ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤ÇºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë³¤³°¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤â·ÀÌó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñºÝÅª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ÆÆÄ¤Ç¤¹¡×
¡¡Ä¹ß·¤Ï2017Ç¯¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¡Ù¤Ç¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥Ü¥ó¥Æ¡¼¥¸»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤¿¡£°ÊÍè¡¢Î±³Ø¤Ø¤ÎÌ´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÄ¹ß·¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¡Ù¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ø¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¡¼¤Ç±éµ»¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬Ç¯¡¹¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ê¡±Ê¤µ¤ó¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç²á¤´¤·¤¿´ü´Ö¤âÄ¹¤¯¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÂç¹¥¤¤Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÏÃ¤Ç°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
Ä¹´üµÙÍÜ¤ÎÃÊ¼è¤ê
¡¡¤½¤ó¤ÊÊ¡±Ê»á¤Ï¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¤Î¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤â¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ëº£Ç¯1·î²¼½Ü¤Ë¤â»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥«¥Ê¥À¤ØÅÏ¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£»£±Æ¤Ï1Ç¯¶á¤¯¤«¤«¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢2¿Í¤Ï·ëº§¤·¤ÆÁá¡¹¤ËÊÌµïº§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¼Â¤Ï¡¢Ä¹ß·¤µ¤ó¤Î»öÌ³½ê¥µ¥¤¥É¤Ï¡¢ºòÇ¯Ëö¤¯¤é¤¤¤«¤é¡Ø2026Ç¯¤ÎÄ¹´ü´ÖµÙÍÜ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ø·¸³Æ½ê¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤«¤Ä¤ÆÄ¹ß·¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÎÅê¹Æ¤ò1·ï¤À¤±»Ä¤·¡¢"Á´ºï½ü"¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤Ëº£²ó¤â´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ø²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ù¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£12ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤éÆ¯¤µÍ¤á¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢½¼ÅÅ´ü´Ö¤«¤È¶È³¦¤Ç±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ëº§¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¶Ã¤¯´Ø·¸¼Ô¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡º£²ó¤Î"Ä¹´üµÙÍÜ"¤Ë¤Ï¡ÖÄ¹ß·¤µ¤ó¤ÎÊ¡±Ê»á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ¸þ¤¬¤Ï¤¿¤é¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡×¤È¡¢Á°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÉ½Î©¤Ã¤Æ¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Èà½÷¤Ï¡¢»Å»ö¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¤ÆÉ×ÉØ¤Ç¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£2018Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óJP¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï¡¢2022Ç¯¤Þ¤Ç3¥·¥ê¡¼¥º±Ç²è²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤ºî¤Ç¤¹¡£
¡¡2026Ç¯½Õ¤ËÂ³ÊÔ¤Î»£±Æ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹ß·¤µ¤ó¤Î"Ä¹´üµÙ²Ë"¤Î°Õ¸þ¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Ë±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤ÏCM¤Ê¤É¤Î»Å»ö¤âÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¡±Ê»á¤¬¤¤¤ë¥«¥Ê¥À¤Ø¸þ¤«¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡ºÊ¤È¤·¤ÆÉ×¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¹Ô¤¯Ä¹ß·¤À¤Ã¤¿¡£