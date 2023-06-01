¥Í¥Ã¥·¡¼¤ò50Ç¯°Ê¾åÃµ¤·Â³¤±¤¿ÃË¡Ö¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¡Ä¡×¤Ç¤âÀ¸³¶¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ë²ù¤¤¤Ê¤·
¥Í¥Ã¥·¡¼¤òÈ¾À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄÉ¤¤Â³¤±¤¿ÃËÀ¤¬¡¢ºÇ½é¤«¤éÂ¸ºß¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È³Î¿®¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
1973Ç¯¤«¤é¥Í¥Ã¥·¡¼¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤òÄ´ºº¤·»Ï¤á¤¿¼«Á³²Ê³Ø¼Ô¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥·¥ã¥¤¥ó»á¡Ê76ºÐ¡Ë¤Ï¡¢1987Ç¯¤Ë100Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó2²¯1300Ëü±ß¡Ë°Ê¾å¤Îµ¡´ï¤òÅêÆþ¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥½¥Ê¡¼Ä´ºº¤ò¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Î¥Í¥¹¸Ð¤Ç¼çÆ³¤·¤¿¡£
¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÅØÎÏ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢³Î¸Ç¤¿¤ë¾Úµò¤Ï°ìÀÚÈ¯¸«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¥·¥ã¥¤¥ó»á¤Ï¸ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤Î¿®Ç°¤¬ÍÉ¤é¤¤¤À½Ö´Ö¤È¤·¤Æ¡¢²øÊª¤Î¤³¤Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤â¤Î¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼Â¤Ï´ä¤À¤Ã¤¿¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤ì°ÊÍè¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤Ë¤ÏÊ¿ËÞ¤Ê¿¿¼Â¤¬¤¢¤ë¤È³Î¿®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌÜ·â¾ðÊó¤ÏÁ¥¤Î¹ÒÀ×¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤Î¤³¤Ö¤ò»ý¤Ä·Á¾õ¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í¡¹¤¬¤è¤¯ÌÜ·â¤¹¤ë¤Î¤Ï¤½¤ì¡×
¥«¥ì¥É¥Ë¥¢±¿²Ï¤òÄÌ²á¤¹¤ëÁ¥Çõ¤ä¸òÄÌÎÌ¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¸÷ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÇÉÔµ¤Ì£¤ÊÀ¸Êª¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÇÈÌæ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤È¥·¥ã¥¤¥ó»á¤Ï¿®¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤ÎÍÌ¾¤Ê¡ÖÄ¹¤¤¼ó¡×¤ò´Þ¤à¥Í¥Ã¥·¡¼¤ÎÆÃÄ§¤â¡¢Ê¿ËÞ¤Ê¸½¾Ý¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Îã¤¨¤ÐÂ¿¤¯¤ÎÌÜ·â¼Ô¤¬¿åÌÌ¤«¤éÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¼ó¤ÈÉÁ¼Ì¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢±ý¡¹¤Ë¤·¤Æºø³Ð¤È¥·¥ã¥¤¥ó»á¤Ï¼çÄ¥¡£²º¤ä¤«¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¤Ï¡¢¸ÐÌÌ¤Ë½¸¤Þ¤ëÄ»¤¿¤Á¤¬°ìÎó¤ËÊÂ¤Ó¡¢Ã±°ì¤ÎÆ°¤¯·Á¾õ¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÀ¸Êª³ØÅª¤Ë¤â¥Í¥¹¸Ð¤ÎÄã²¹¤È¸Â¤é¤ì¤¿µû¤Î»ñ¸»¤Ç¤Ï¡¢µðÂç¤ÊÌ¤ÃÎ¤ÎÀ¸Êª¤¬²¿À¤µª¤Ë¤â¤ï¤¿¤êÈ¯¸«¤µ¤ì¤º¤ËÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¥Í¥Ã¥·¡¼È¯¸«¤ËÀ¸³¶¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ë¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¤È¥·¥ã¥¤¥ó»á¤Ï¸ì¤ë¡£Ãµº÷¤½¤Î¤â¤Î¤¬Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤¯¡¢¥Í¥Ã¥·¡¼¤ÎÂ¸ºß¤ò´°Á´¤ËÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡Ö»ä¤ÏÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê¾Úµò¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ì¤ÐÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×
1973Ç¯¤«¤é¥Í¥Ã¥·¡¼¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤òÄ´ºº¤·»Ï¤á¤¿¼«Á³²Ê³Ø¼Ô¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥·¥ã¥¤¥ó»á¡Ê76ºÐ¡Ë¤Ï¡¢1987Ç¯¤Ë100Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó2²¯1300Ëü±ß¡Ë°Ê¾å¤Îµ¡´ï¤òÅêÆþ¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥½¥Ê¡¼Ä´ºº¤ò¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Î¥Í¥¹¸Ð¤Ç¼çÆ³¤·¤¿¡£
¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÅØÎÏ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢³Î¸Ç¤¿¤ë¾Úµò¤Ï°ìÀÚÈ¯¸«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¥·¥ã¥¤¥ó»á¤Ï¸ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤Î¿®Ç°¤¬ÍÉ¤é¤¤¤À½Ö´Ö¤È¤·¤Æ¡¢²øÊª¤Î¤³¤Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤â¤Î¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼Â¤Ï´ä¤À¤Ã¤¿¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤ì°ÊÍè¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤Ë¤ÏÊ¿ËÞ¤Ê¿¿¼Â¤¬¤¢¤ë¤È³Î¿®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥«¥ì¥É¥Ë¥¢±¿²Ï¤òÄÌ²á¤¹¤ëÁ¥Çõ¤ä¸òÄÌÎÌ¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¸÷ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÇÉÔµ¤Ì£¤ÊÀ¸Êª¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÇÈÌæ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤È¥·¥ã¥¤¥ó»á¤Ï¿®¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤ÎÍÌ¾¤Ê¡ÖÄ¹¤¤¼ó¡×¤ò´Þ¤à¥Í¥Ã¥·¡¼¤ÎÆÃÄ§¤â¡¢Ê¿ËÞ¤Ê¸½¾Ý¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Îã¤¨¤ÐÂ¿¤¯¤ÎÌÜ·â¼Ô¤¬¿åÌÌ¤«¤éÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¼ó¤ÈÉÁ¼Ì¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢±ý¡¹¤Ë¤·¤Æºø³Ð¤È¥·¥ã¥¤¥ó»á¤Ï¼çÄ¥¡£²º¤ä¤«¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¤Ï¡¢¸ÐÌÌ¤Ë½¸¤Þ¤ëÄ»¤¿¤Á¤¬°ìÎó¤ËÊÂ¤Ó¡¢Ã±°ì¤ÎÆ°¤¯·Á¾õ¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÀ¸Êª³ØÅª¤Ë¤â¥Í¥¹¸Ð¤ÎÄã²¹¤È¸Â¤é¤ì¤¿µû¤Î»ñ¸»¤Ç¤Ï¡¢µðÂç¤ÊÌ¤ÃÎ¤ÎÀ¸Êª¤¬²¿À¤µª¤Ë¤â¤ï¤¿¤êÈ¯¸«¤µ¤ì¤º¤ËÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¥Í¥Ã¥·¡¼È¯¸«¤ËÀ¸³¶¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ë¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¤È¥·¥ã¥¤¥ó»á¤Ï¸ì¤ë¡£Ãµº÷¤½¤Î¤â¤Î¤¬Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤¯¡¢¥Í¥Ã¥·¡¼¤ÎÂ¸ºß¤ò´°Á´¤ËÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡Ö»ä¤ÏÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê¾Úµò¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ì¤ÐÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×