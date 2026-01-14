Wonjungyo Hair¡¢¥é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥óµ±¤¯¥Ï¡¼¥È·¿¡Ö¥°¥í¥¦¥³¡¼¥à¡×¤¬ÅÐ¾ì
Wonjungyo Hair¤«¤é»ý¤Á±¿¤ÓÍÑ¥Ø¥¢¥³¡¼¥à¡Ö¥¦¥©¥ó¥¸¥ç¥ó¥è ¥°¥í¥¦¥³¡¼¥à¡×¤¬2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£
¢£½é¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ä¡¼¥ë
Wonjungyo Hair½é¤È¤Ê¤ë¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ä¡¼¥ë¤ÎÅÐ¾ì¡£¤¤é¤á¤¯¥é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥È·¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¥¢¥¤¥Æ¥à¡£2¼ï¤ÎÄ¹¤µ¤Î°Û¤Ê¤ë»õ¤ò¸ò¸ß¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿ÆÈ¼«¤ÎW»ú·¿¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¡¢È±¤Î¤«¤é¤Þ¤ê¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¤Û¤°¤·¤Ê¤¬¤éÌÓÂ«¤òÆ¨¤µ¤º¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ëÀß·×¡£
¥³¡¼¥à¤ÎÀèÃ¼¤«¤éº¬¸µ¤Ë¤«¤±¤Æ½ù¡¹¤ËÂÀ¤¯¤Ê¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥³¡¼¥ß¥ó¥°¤ò¼Â¸½¡£ÀÅÅÅµ¤ËÉ»ßºÞÇÛ¹ç¤Ë²Ã¤¨¡¢¤¹¤Ù¤ê¤òÎÉ¤¯¤¹¤ëÉ½ÌÌ²Ã¹©¤Ë¤è¤êËà»¤¤ò·Ú¸º¤·¡¢¹¤¬¤ê¤äÀÚ¤ìÌÓ¤òÍÞÀ©¡£È±¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤º¡¢¥Ä¥ä´¶¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤éÀ°¤¨¤ë»ý¤Á±¿¤ÓÍÑ¥³¡¼¥à¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
³ô¼°²ñ¼ÒRainmakers
¥¦¥©¥ó¥¸¥ç¥ó¥è ¥°¥í¥¦¥³¡¼¥à²Á³Ê¡§1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë