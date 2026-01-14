ÌÕÌÜ¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦ßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¡ÖÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¡Ø²óÅ¾¤º¤·¡Ù¤¬¿©¤Ù¤Å¤é¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï......¡×
ÌÕÌÜ¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦ßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¤µ¤ó
¡ØR-1¤°¤é¤ó¤×¤ê¡ÙÂè16Âå²¦¼Ô¤Ë¤·¤Æ¡¢ÌÕÌÜ¤Î¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦ßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¤Î¥³¥é¥à¤¬½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤Ç¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¡ª¡¡¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖÌÕÌÜ¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦ßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¤Î¡Ø»à³Ñ¤«¤é¤Î°ì·â¡Ù¡×¡£
Âè9²ó¤Ï¡¢ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¶ìÏ«¤¹¤ë¿©¤ÙÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢ßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤â°ìÇ¯¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤ó¤Ï¤ªÀµ·î¥á¥·¤Ï¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡¤ª¤»¤Á¤Ë¤ªÌß¡¢¤ª»¨¼Ñ¤ËÏ·ÍÓ¤Î¥«¥Ä¥ì¥Ä¡£
¤Þ¤¢¡¢¥«¥Ä¥ì¥Ä¤ò¤ªÀµ·î¤Ë¿©¤Ù¤ë²ÈÄí¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤½¤Î¾å¡¢¥«¥Ä¥ì¥Ä¤È¤¤¤¨¤Ð»ÒÍÓ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ë¡¢Ï·ÍÓ¤Î¥«¥Ä¥ì¥Ä¤Ç¤¹¤«¤é¡£ÄÁ¤·¤¤¤´²ÈÄí¤Ç¤¹¤è¡£
¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢¿·Ç¯1È¯ÌÜ¤Ï¿©¤ÙÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¼Â¤Ï³§¤µ¤ó¤¬ÉáÃÊ¡¢²¿¤²¤Ê¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¡¢ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¿©¤Ù¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
º£Æü¤ÏÂåÉ½Åª¤Ê¡ÖÌÜ¤¬¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤È¿©¤Ù¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¡×¤ò5¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Þ¤º¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö²óÅ¾¤º¤·¡×¡£¤³¤ì¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¿©¤Ù¤Ë¤¯¤¤¡£¤Þ¤º¡¢¥ì¡¼¥ó¤Î¤ª»®¤ò¼è¤ë¤Î¤¬»êÆñ¤Î¶È¡£¤â¤·±¿ÎÉ¤¯¤ª»®¤¬¼è¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤ó¤Î¤¹¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
ËÍ¤Ê¤ó¤«¡¢¶öÁ³5²óÏ¢Â³¤Ç¥ß¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë·³´Ï¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ï¥µ¡¼¥â¥ó¤¬¿©¤Ù¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£
ºÇ¶á¤Ï¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤ÇÃíÊ¸¤¹¤ë¤ªÅ¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤ò»È¤Ã¤ÆÃíÊ¸¤¹¤ë¤Î¤âÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç²óÅ¾¤º¤·¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Õ¤¿¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥×¥ê¥ó¡×¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤ªÅ¹¤Î¥×¥ê¥ó¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤Ë¿¿¤ÃÊ¿¤é¤Î¤ª»®¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤¬¿©¤Ù¤Ë¤¯¤¤¡£
¤ª»®¤Ë·¹¼Ð¤ä³°ÏÈ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¥º¥ì¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¥×¥ê¥ó¤¬¤ª»®¤«¤é¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë¤ª°ú¤Ã±Û¤·¡£¤¢¤ó¤Ê¾ð¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¤ª»®¤Ë¤Ï¿¼¤µ¤È³°ÏÈ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤¿¤»¤í¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¿¿¤ÃÊ¿¤é¤Ç¤â¤½¤ì¤¬½÷À¤Î¶»¤Ê¤éËÍ¤ÏÂç´¿·Þ¤Ç¤¹¡£Âç¤¤µ¤è¤ê¤â´¶ÅÙ¤¬Âç»ö¡£
3¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÎ®¤·¤½¤¦¤á¤ó¡×¡£¤³¤ì¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤¤¡£Î®¤ì¤Æ¤¯¤ë¤½¤¦¤á¤ó¤òÈ¤¤Ç¤Ä¤«¤à¤Ê¤ó¤Æ¿À¶È¥ì¥Ù¥ë¡£
¤â¤·¤Ä¤«¤á¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤á¤ó¤Ê¤Î¤«¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤¬¤Ò¤È¤ê£±Ëü±ß¤º¤Ä¤¯¤ì¤¿¤é»ä¤á¤Ã¤Á¤ã¹¬¤»¡ª¡×¤¬¸ýÊÊ¤Î·ãÄË¥¢¥¤¥É¥ë¤Î±¢ÌÓ¤Ê¤Î¤«¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤¤¤¿¤é¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¡£
4¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÅ´ÈÄ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¡£´ï¤¬¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤ÎÅ´ÈÄ¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¥¿¥¤¥×¤â¡¢¼ê¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ´í¤Ê¤¤¤«¤é¿©¤Ù¤Ë¤¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¿©¤Ù¤Ë¤¯¤¤¤Î¤ÏÅ´ÈÄ¤ËÀ¸¾Æ¤±¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤È¾Æ¤±ÀÐ¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ö»Å¾å¤²¤Ï¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¹¥¤¤Ê¾Æ¤²Ã¸º¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥×¤Î¤ä¤Ä¡£
¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤È¾Æ¤²Ã¸º¤Ê¤ó¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤Ë¤ª¤¤¤ä²»¤Ç¤ï¤«¤ë¤ä¤í¡×¤È¤«¤¹¤Ã¤È¤ó¤¤ç¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¥í¥±¥Ã¥È¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤ä¡¢¤»¤á¤Æ±§Ãè¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤Æ¤ä¤ì¡£
°ìÅÙ¡¢¤½¤Î¼ê¤Î¤ªÅ¹¤Ë¸«¤¨¤Æ¤ë¿Í¤È¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤Ç¼«Ê¬¤Ç¾Æ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¾Æ¤±¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¿©¤Ù¤¿¸å¤Ë²¼Î¡¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¤È¤¤Ï¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£......¤¢¤ì¡©¡¡¤Ê¤ó¤ÇËÍ¤¬¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ÆÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤ä¤í¤¦¡£
¤½¤·¤Æ5¤ÄÌÜ¤¬¡Ö¥Ë¥¸¥Þ¥¹¤Î¥Õ¥é¥¤¡×¡£¤³¤ì¤ÏÈÖ³°ÊÔ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Á³Ë¤«¤Ê¥ì¥¸¥ã¡¼»ÜÀß¤Ë»þ¡¹¤¢¤ë¡¢¤Ä¤«¤ßÊá¤ê¤·¤¿µû¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¥Õ¥é¥¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤ä¡¢Á´Á³¥Ë¥¸¥Þ¥¹¤¬¤Ä¤«¤ßÊá¤ì¤Ê¤¤¡£µûÂ¦¤ÎÂÎÎÏ¤¬¿Ô¤¤ë¤Þ¤Çµ´¤´¤Ã¤³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¿©¤Ù¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤¬Ìµ°Õ¼±¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤½¤ì¤â¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¤á¤Ã¤Á¤ã¿©¤Ù¤Ë¤¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡£
¡üßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¡Ê¤Ï¤Þ¤À¡¦¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¡Ë¡¡
1989Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô½Ð¿È¡£2013Ç¯¤è¤ê·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢¡ØR-1¤°¤é¤ó¤×¤ê2018¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¡£´ØÀ¾¤Î·à¾ì¤òÃæ¿´¤ËÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¡£¸ø¼°X¡Ú@7LnFxg25Wdnv8K5¡Û
