¡ã²ð¸î¶È³¦¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸½¾õ¡ä¤È¤Ï¡©¿Í·ïÈñ¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥·¥Õ¥È¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤ÇÁÈ¤Þ¤ì¡¢µÙ¤ß¤¿¤¯¤Æ¤âµÙ¤á¤Ê¤¤¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤¿¿¦°÷¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ¡Ä
ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¤¬ÎáÏÂ7Ç¯9·î¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡ÖÅý·×¤«¤é¤ß¤¿²æ¤¬¹ñ¤Î¹âÎð¼Ô¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2040Ç¯¤Ë¤ÏÁí¿Í¸ý¤ËÀê¤á¤ë65ºÐ°Ê¾å¿Í¸ý¤Î³ä¹ç¤¬34.8¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¡Ö¹âÎð¼Ò²ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢²ð¸î¶È³¦¤ÏÀ¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤¿»º¶È¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒEEFUL¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î¿¹»³Êæµ®¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¿¹»³¤µ¤ó¤ÏÅìµþÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë³ô¼°²ñ¼Òemome¡Ê¸½¡§³ô¼°²ñ¼ÒEEFUL¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤òÀßÎ©¤·¡¢¸½ºß¤Ï²ð¸î»ö¶È½ê¸þ¤±¤ÎSaaS¡¦ºßÂð²ð¸î»ö¶È½ê¤Î±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¿¹»³¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡ØÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë²ð¸î¡Ù¤«¤éÈ´¿è¤·¡¢ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ñ±Æ¡Û²ð¸î¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤Î¶¥ÁèÀïÎ¬¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤À¡£¿¹»³Êæµ®¡ØÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë²ð¸î¡Ù
²ð¸î¤Î¡ÖÉÔ¡×
²ð¸î¤Î¡ÖÉÔ¡×¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¢¥ë¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
²ð¸îÊó½·¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëÍø±×¤¬¤´¤¯¤ï¤º¤«¤À¤È¡¢¤Þ¤º¸½¾ì¤Ë¡Ö¾ï»þÁö¤êÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤ÐÄÀ¤à¡×¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤¬Éº¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ð±ÄÂ¦¤Ï£±¡ó¤Ç¤â²ÔÆ¯Î¨¤ò¾å¤²¤è¤¦¤È¡¢¶õ¾²¤¬½Ð¤ë¤¿¤Ó¤ËÂ¨ÆüÆþµï¤ÎÄ´À°¤ò¸½¾ì¤Ëµá¤á¤Þ¤¹¡£¿¦°÷¤Ï¥±¥¢¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¥Ù¥Ã¥É¥á¥¤¥¥ó¥°¤ä²ÈÂ²ÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢¡Öº£Æü¤Ï¹ø¤ò¿ø¤¨¤ÆÍøÍÑ¼Ô¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦Í¾Íµ¤¬Ã¥¤ï¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£±±ß¤Ç¤â¥³¥¹¥È¤òÀÚ¤êµÍ¤á¤¿¤¤·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤Ï¡¢À©Éþ¤äÈ÷ÉÊ¤Î¹¹¿·»þ´ü¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£
¸Å¤¤¥Ê¡¼¥¹¥³¡¼¥ë¤äËàÌ×¤·¤¿¥ê¥Í¥ó¤ò¤À¤Þ¤·¤À¤Þ¤·»È¤¤¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÈÂÁ÷»ö¸Î¤äÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Ï¡Ö°ÂÁ´¤ÈÀáÌó¡¢¤É¤Á¤é¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤«¡×¤È³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¡¹¤ÎÈ½ÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¿Í·ïÈñ¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥·¥Õ¥È¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤ÇÁÈ¤Þ¤ì¡¢ÆÍÁ³¤ÎÈ¯Ç®¤ä²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤Ç·ç°÷¤¬½Ð¤ë¤È¡¢¥ê¡¼¥À¡¼³Ê¤¬¼«Ê¬¤ÎµÙÆü¤òº¹¤·½Ð¤·¤Æ·ê¤òËä¤á¤Þ¤¹¡£¿·¿Í¤Ï¡ÖµÙ¤à¤ÈÀèÇÚ¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¡×¤ÈÍµÙ¼èÆÀ¤ò±óÎ¸¤·¤¬¤Á¤Ç¡¢Ì¤¾Ã²½µÙ²Ë¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Ìë¶ÐÌÀ¤±¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ê¡¼¥À¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë½Ð¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢¡ÖÌë¶Ð¤Î¸å¤Ï»×¹Í¤¬Ää»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËµÄ»öÏ¿¤ò½ñ¤«¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
¹õ»ú¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤ÎÁ¶âÂÎ·Ï¤¬¿¦°÷¤ÎÆ¯¤Êý¤ËÍî¤È¤¹±Æ
²Ã»»¡Ê´ðËÜÃ±°Ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ»ö¶È½ê¤ÎÊó½·¤¬Áý¤¨¤ëÀ©ÅÙ¡Ë¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Î½ñÎàºîÀ®¤â¿¦°÷¤Î»þ´Ö¤ò°µÇ÷¤·¤Þ¤¹¡£
½è¶ø²þÁ±¤äÆÃÄê½è¶ø²þÁ±¤òËþ¤¿¤¹¤Ë¤Ï¸¦½¤·×²è¡¦É¾²Á¥·¡¼¥È¤ÎºîÀ®¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¤¬¡¢ºî¤Ã¤¿½ñÎà¤¬µëÎÁ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¥¿¥¤¥à¥é¥°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö½ñÎà¤òÁý¤ä¤·¤¿¤Ö¤ó¡¢·ë¶É¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹»Ä¶È¤ÇÊä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¡¢ÅÌÏ«´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¿¦°÷¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿Éé²Ù¤¬Â³¤¯¤È¡¢¸½¾ì¤Î²ñÏÃ¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¿Í¤¬¼¤á¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¡Ö²Ã»»¤Î¼êÅö¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢¿ÈÂÎ¤Ï¤¤Ä¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥±¥¢¤Î¼Á¤ò¼é¤í¤¦¤È¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Û¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤¬¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤ëÌ·½â¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤·¤ÆÃßÀÑ¤·¡¢¥Ð¡¼¥ó¥¢¥¦¥È¤ò¾·¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ï¸½¾ìÌÜÀþ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ð±Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¸½¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢Âç¤¤Ê°Õ»×·èÄê¤¬¤·¤Å¤é¤¤¾õ¶·¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÇöÍø¹½Â¤¤Ï¡ÈÄ©Àï¡É¤Î²ê¤òÅ¦¤à¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ä£É£Ã£ÔÆ³Æþ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬½Ð¤Æ¤â¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ã¤Æ¥³¥¹¥È¤ò²ó¼ý¤Ç¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ÇµÄÏÀ¤¬»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¸½¾ì¤ÏÊÝ¼éÅª¤Ê¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë½ª»Ï¤·¡¢¿¦°÷¤ÏÀ®Ä¹¤äÃ£À®´¶¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÊÌ¤Î¶È³¦¤Ç¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Êý¤¬¼«Ê¬¤ÎÌ¤Íè¤òÉÁ¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦Å¾¿¦Æ°µ¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£
Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¹õ»ú¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤ÎÁ¶âÂÎ·Ï¤Ï¡¢Ã±¤ËË¡¿Í¤Î·è»»½ñ¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥·¥Õ¥È¡¢È÷ÉÊ¹¹¿·¡¢¸¦½¤¡¢µÙ²Ë¼èÆÀ¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡½¡½¤¢¤é¤æ¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¿¦°÷¤ÎÁªÂò»è¤ò¶¹¤á¡¢¡Ö¼Á¤ò¹â¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀìÌç¿¦¤È¤·¤Æ¤ÎÆ°µ¡¤È¡Ö¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦·Ð±Ä¤ÎÍý¶þ¤ò¾×ÆÍ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÈÄ¶´¤ß¤³¤½¤¬¡¢¸½¾ì¤ÎÈèÊÀ¤òÄìÎ®¤Ç»Ù¤¨¤ëºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡È¿Í¼êÉÔÂ¡É¤Î¸½¼Â¤È¸í²ò¨¡¨¡ÇÛÃÖ´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ëÍýÍ³
²ð¸î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¿Í¼ê¤¬Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Æü¾ïÅª¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Åý·×¤ò¤Î¤¾¤¯¤È¡¢Ë¡Äê¤Î¿Í°÷ÇÛÃÖ´ð½à¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í½¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¶È½ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÇÛÃÖ´ð½à¤Î¡È·×»»¾å¤Î½¼Â¡É¤È¡¢¸½¾ì¤¬È©¤Ç´¶¤¸¤ë¡È±¿ÍÑ¾å¤ÎÉÔÂ¡É¤È¤¤¤¦Æó½Å¹½Â¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ºÇÛÃÖ´ð½à¤Ï¡¢¡ÖÍøÍÑ¼Ô¡öÌ¾¤ËÂÐ¤·¾ï¶Ð´¹»»¤Ç¿¦°÷¡öÌ¾¡×¤È¤¤¤¦¿ô¼°Åù¤Ç¤ª¤ª¤è¤½·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¾ï¶Ð´¹»»¤Ë¤ÏÌë¶Ð¼Ô¤äÃ»»þ´Ö¥Ñ¡¼¥È¤â´Þ¤Þ¤ì¡¢µÙ²Ë¤äÆÍÈ¯µÙ¤Î·êËä¤á¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï½µ40»þ´Ö¶ÐÌ³¤Î¾ï¶Ð¤¬£±¿Í·ç¤±¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ñ¡¼¥È¤¬µÙÆü¤äÍ¼Êý¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¥·¥Õ¥È¤òËä¤á¤Þ¤¹¡£
Ä¢Êí¾å¤Ï¿Í¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¸½¾ì´¶³Ð¤Ç¤Ï¡ÈÍ¾Çò¥¼¥í¡É¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¾õÂÖ¤Ï¿ô¼°¤Ë¤Ï¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æ±¤¸Í×²ð¸î£³¤Ç¤â£Á¤µ¤ó¤Ï¥È¥¤¥ìÍ¶Æ³¤¬¼«Î©¤Ë¶á¤¯¡¢£Â¤µ¤ó¤ÏÁ´²ð½õ¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿Í°÷ÇÛÃÖ¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç·×»»¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢½ÅÅÙ¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É¥¹¥¿¥Ã¥Õ£±¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î¥±¥¢ÉéÃ´¤Ï»Ø¿ô´Ø¿ôÅª¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖµîÇ¯¤ÈÆ±¤¸Äê°÷¤Ê¤Î¤Ë»Å»öÎÌ¤ÏÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ²¤¯À¼¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Î×¾²¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÙ¤ß¤ò¼è¤ë¤È¿¦°÷´Ö¤Î¶õµ¤¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë
µÙ²Ë¼èÆÀ¤âÂç¤¤ÊÊÉ¤Ç¤¹¡£ËýÀÅª¿Í¼êÉÔÂ¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÍµÙ¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡ÖÂå¤ï¤ê¤ÏÃ¯¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ë¶É¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ä¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¼«¿È¤ÎµÙÆü¤òºï¤Ã¤Æ·ê¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¡¢¼ã¼ê¤ÏµÙ²Ë¼èÆÀ¤ò±óÎ¸¤¹¤ë°½Û´Ä¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤¹¡£
µÙ¤ß¤ò¼è¤ë¤È¿¦°÷´Ö¤Î¶õµ¤¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë¨¡¨¡¤³¤Î¿´ÍýÅª¥³¥¹¥È¤¬¡¢¿ô»ú¤ËÉ½¤ì¤Ê¤¤¡È¿Í¼êÉÔÂ´¶¡É¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤Ò¤È¤ê¤¢¤¿¤ê¤¬Ã´¤¦¶ÈÌ³¼ïÎà¤ÎÂ¿¤µ¡×¤Ï¤³¤Î¡È¿Í¼êÉÔÂ´¶¡É¤ËÂç¤¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£»þ´ÖÃ±°Ì¤¢¤¿¤ê¤ÎË»¤·¤µ¤Ï¡¢Âç¼ê°û¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÅ¹¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¹µ¤¨¤á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤è¤ê¼ïÎà¤¬Â¿¤¯¡¢¡Ö²¿¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦»×¹Í¥³¥¹¥È¤¬Ë»¤·¤µ¤òÃÎ³Ð¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÂ¿¿¦¼ïÏ¢·È¡×¤È¤¤¤¦ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î³Ö¤¿¤ê¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¥ê¥Ï¿¦¤ä´Ç¸î»Õ¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥·¥Õ¥È¤¬¹ç¤ï¤º¾ðÊó¶¦Í¤¬ÃÇÊÒ²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ë¶É¡¢²ð¸î¿¦¤¬´Ç¸î¤ÎÏ¢ÍíÄ´À°¤ä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÊä½õ¤òÃ´¤¤¡¢ËÜÍè¤Î¥±¥¢°Ê³°¤Î»¨Ì³¤¬ËÄÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£¿Í°÷É¼¤Ë¤ÏÌ¾Á°¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸»þ´ÖÂÓ¤Ë¥Õ¥í¥¢¤ÇÆ°¤±¤ë¡È¼ÂÆ¯¿Í¿ô¡É¤ÏÁÛÄê¤è¤êÄã¤¤¤Î¤¬¾ï¤Ç¤¹¡£
Ìë¶ÐÂÎÀ©¤â¿Í¼êÉÔÂ´¶¤òÁýÉý¤µ¤»¤ëÍ×°ø¤Ç¤¹¡££²¥æ¥Ë¥Ã¥È60¿Í¤òÌë¶Ð£²¿Í¤Ç¸«¤ë¥·¥Õ¥È¤Ï´ð½à¾åÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÊÒÊý¤¬¥È¥¤¥ìÂÐ±þÃæ¤ËÅ¾ÅÝ¥³¡¼¥ë¤¬ÌÄ¤ì¤Ð½Ö»þ¤Ë¥Ñ¥ó¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
Ìë¶Ð¼Ô¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤¬ÅÝ¤ì¤¿¤é°ì¿Í¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ò¾ï¤ËÊú¤¨¡¢¿´¿È¤ÎÈèÏ«¤òÃßÀÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤¬ÂÎ´¶¤¹¤ë¡ÈÍ¾ÎÏ¡É¤ò¤É¤¦²Ä»ë²½¡¦³ÎÊÝ¤¹¤ë¤«
¤³¤¦¤·¤¿¹ËÅÏ¤ê¤Î±¿ÍÑ¤Ï¡¢¿¦°÷¤Î¿´Íý¤Ë±Æ¤òÍî¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬µÙ¤à¤È¸½¾ì¤¬Êø¤ì¤ë¡×¡Ö¥ß¥¹¤¬µ¯¤¤Æ¤âÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¾ïÂÖ²½¤·¡¢»Å»ö¤½¤Î¤â¤Î¤è¤ê¡È·ç°÷¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡É¤Ë°Õ¼±¤¬·¹¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤ëÍ¾Íµ¤¬ºï¤é¤ì¡¢Î¥¿¦¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÆ°µ¡¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñÅª¤Ë¤Ï¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¡á¹©¿ôºï¸º¤Ç¥«¥Ð¡¼¡×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï²ð¸î¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¸í¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î²ð¸îÎÎ°è¤Ç¤Î»ö¶È³«È¯¤¬²á¤Á¤òÈÈ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¼ê¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Ç¤¢¤ê¡¢»ö¶È½êÃ±°Ì¤Ç¤Ï¡ÖºÇÄã¸Â¤Î¿Í°÷¤Ï½¼Â¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï¿Í¤Ë¤³¤ì°Ê¾å¤Î¥³¥¹¥È¤ò³ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤·Ð±Ä¾õÂÖ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Í¼êÉÔÂ¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢º£Æü¤Î»ö¶È±¿±Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿Í¤¬ÉÔÂ¤·¤¿»þ¤Î½¼ÂÊýË¡¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ë¤¢¤ê¡¢º£Æü¤Î»ö¶È±¿±Ä¤¬É¯Ç÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤ÏÉ¬¤º¤·¤â°ìÃ×¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò¡¢²ð¸îÎÎ°è¤Ç¤Î»ö¶È³«È¯¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤ÏÇ§¼±¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸í²ò¤òÀµ¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¡È¿Í°÷¡á¿Í¿ô¡É¤ÎÈ¯ÁÛ¤ò²þ¤á¡¢¥·¥Õ¥È¤ÎÍ¾Çò¡¦¶ÈÌ³ÎÌ¡¦¥¹¥¥ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òÉ¾²Á¼´¤ËÁÈ¤ß¹þ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Íµë¼èÆÀÎ¨¤äÆÍÈ¯µÙ¥«¥Ð¡¼Î¨¤ò£Ë£Ð£É¤ËÀßÄê¤·¡¢°ìÄê¤Î¡È¶õÀÊ¡É¤òÁ°Äó¤Ë¿Í¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï´Ç¸î½õ¼ê¤ä²ð¸îÊä½õ¤òÀïÎ¬Åª¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢»ñ³Ê¼Ô¤¬ÀìÌç¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¡£¥«¥ì¥ó¥À¡¼¾å¤Î¿Í¿ô¹ç¤ï¤»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¾ì¤¬ÂÎ´¶¤¹¤ë¡ÈÍ¾ÎÏ¡É¤ò¤É¤¦²Ä»ë²½¡¦³ÎÊÝ¤¹¤ë¤«¤¬¡¢¿Í¼êÉÔÂ´¶¤ò´ËÏÂ¤¹¤ëÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡ØÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë²ð¸î¡Ù¡Ê¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
