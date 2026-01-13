新年は下着を全部変える？しまむらの高コスパ下着を紹介

この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

アラフィフ世代向けのプチプラファッション情報を発信するゆかりん氏が、「【本音レビュー】しまむら490円下着の「良さ」を語り尽くす！リピーターが選ぶ「買い」と、本気で改善要望したい「物申す」点」と題した動画を公開しました。しまむらの下着を長年愛用しているというゆかりん氏が、リピート買いしているアイテムの魅力と、改善してほしい点を本音で語っています。



動画ではまず、下着を買い替えるタイミングとして「毎年1月と7月」とルール化することを提案。新年を迎えたこの時期に、しまむらのコストパフォーマンスに優れた下着で一新することを勧めています。特に注目したのは、しまむらとトリンプが共同開発した「Fit Your B」というブランドのノンワイヤーブラジャー（税込1,969円）。繊細なレースのデザインや、動きにフィットするストレッチカップの機能性を紹介しました。



一方で、このブラジャーに物申したい点として、お揃いのショーツが販売されていないことを挙げています。「これに物申したい」と、上下セットで揃えたいという要望を熱弁しました。そのほか、リピート購入しているというお気に入りのショーツ（税込539円）も紹介。バックが総レースになっており、パンツスタイルでもラインが響きにくい点を評価しています。



動画で紹介されているアイテムは、手頃な価格で日々のインナーウェアを見直すきっかけになりそうです。買い物の参考にしてみてはいかがでしょうか。



