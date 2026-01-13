Francfranc（フランフラン）、自主回収を発表 “2024年製”タワーヒーター「動作不良や、発熱により本体の一部に熱変形が発生」
Francfranc（フランフラン）が13日、タワーヒーター(2024年製)の自主回収を発表した。
【画像】フランフラン、自主回収となった「タワーヒーター(2024年製)」
自主回収の対象となるのは、2024年9月から2025年12月まで販売されや「タワーヒーター（2024年製）」。同社は発表で「製造工程での配線結合不良による動作不良や、発熱により本体の一部に熱変形が発生した商品が見つかりました」と説明し、「ご購入だいたお客様には、ご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
なお、同商品の2025年製については、「仕様変更により該当する配線結合部分を無くしているため、同様の問題は発生しませんので、引き続きお使いいただけます」と呼びかけた。
対象商品を持っている人に向けて「ご使用を中止いただき、下記記載の商品回収のお申込みをお願いいたします」と、申込先を案内。「また、商品回収の確認後、商品代金相当のQUOカードを送付させていただきます」とする。
「本件を厳粛に受け止め、品質管理体制のさらなる強化を図り、再発防止に努めてまいります。何卒ご理解ご協力賜りますよう、お願い申し上げます」と締めくくった。
【対象製造ロット番号】
下記製造番号に該当する商品が回収対象となる。
・2401‐01、2401‐02
【製造ロット番号の確認方法】
商品本体底面および個箱の裏面に、製造ロット番号が印字されている。
商品に記載の番号を確認し、回収対象の番号に該当するか確認。
なお、2025年製の商品は本件の対象外となる。
【回収のお申込み】
公式サイトの「お問い合わせ」画面より、回収を申込み。
必要事項を記入後、回収キットが指定の住所に送付される。
なお、回収キットの発送は申込み後、2週間〜1か月以内を予定。
商品回収の確認後、商品代金相当のQUOカードが送付される。
