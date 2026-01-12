フリーランスイラストレーターのしる子さんの漫画「2歳児 子連れ外食 こんな感じ…」がインスタグラムで5700以上の「いいね」を集めて話題となっています。

独身時代は想像できなかった子連れ外食の大変さ。作者が2歳の息子を連れて外食するときの「あるある」とは…という内容で、読者からは「共感、うちがまさにこれです」「子連れ向けサービスがある〇〇店はお勧めですよ！」などの声が上がっています。

「ゆっくり味わう」は遠い夢？ 2歳児との食事のリアル

しる子さんは、インスタグラムで作品を発表しています。しる子さんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「2歳児 子連れ外食 こんな感じ…」を描いたきっかけを教えてください。

しる子さん「息子が2歳になってから外食のハードルが一気に上がったと感じていて、皆さんに聞いてほしかったのがきっかけです。『こんな感じだよね〜』と、笑って共感してもらえる漫画にしたいと思いました」

Q.息子さんを連れての外食は、やはり大変ですか。

しる子さん「息子が2歳5カ月になり、最近はだいぶ落ち着いてきましたが、結構大変でした。分かっていることだし、仕方のないことなのですが、料理がくる前に飽きてしまったり、フォークやスプーンを何度も落としたり、急に立ち上がったり。元々スマホ育児には反対派でしたが、外食時で大変なときは『スマホで動画を見てもよい』というルールを作って、臨機応変に対応しています」

Q.外食だと、息子さんはどのような物を好んで食べていますかか。

しる子さん「偏食なので、基本的にうどんやポテト、アイスしか食べないです。お店ごとの変化はなく、どこでも主にこれらのみを食べます」

Q.外食時に特に気を付けていることはありますか。

しる子さん「周囲のお客さんと店員さんへの配慮です。店内で走り回らないようにする、落とした物は必ず拾う、床が汚れたら最後にまとめて片づけるなど。当たり前のことだけれど、ご迷惑をおかけしないように心掛けています」

Q.外食時に「こんなサービスがあったらうれしいな」と感じることはありますか。

しる子さん「正直、子ども用のエプロンを置いているだけで、ありがたいと思っています。

また、以前某ファミレスに行ったとき、アンパンマンの食器やメニュー表、エプロン、仕掛けカードなど、料理が運ばれるまでの間、息子が退屈しないようなサービスを提供している点に感動しました。母目線に寄り添ったサービスでとてもうれしかったです」

Q.漫画「2歳児 子連れ外食 こんな感じ…」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

しる子さん「『分かりすぎる〜！』という共感のコメントをいただきました。また、子連れで外食をする際にお勧めのお店を教えていただいたり、実際に飲食店で働いている方々からは、『お子さま連れのお客さま大歓迎なので、気にせず来てくださいね』といった優しいお言葉をいただいたりしました」