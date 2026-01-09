シャープ、日本向けスマホのAndroid 16へのOSバージョンアップ対象機種を案内！各機種ともにまだ提供準備中。AQUOS wish3は対象外に
|SHARPがAndroid 16へのOSバージョンアップ対象機種をお知らせ！
シャープが日本向けの同社製スマートフォン（スマホ）における最新プラットフォーム「Android 16」へのOSバージョンアップ対象機種を案内しています。すでにNTTドコモ向けやau向け、楽天モバイル向けについてはそれぞれの携帯電話会社から案内がありましたが、他のSoftBankやY!mobile、UQ mobile、仮想移動体通信事業者（MVNO）、メーカーブランドなどともに明らかとなっています。
シャープの日本国内向けスマホおよびタブレットにおけるAndroid 16へのOSバージョンアップ対象機種は以下の通りで、現時点においてAndroid 16へのOSバージョンアップを予定しているのはAndroid 14やAndroid 15をプリインストールしているAQUOS R8やAQUOS R8 pro、AQUOS R9やAQUOS R9 pro、AQUOR R10、AQUOS sense8、AQUOS sense9、AQUOS wish4、AQUOS wish5などの39製品となっており、なお、AQUOS sense10は発売時にAndroid 16をプリインストールしています。
なお、最近ではGoogleやSamsung Electronicsがかなり長期間に渡ったOSバージョンアップを保証するなど、各社ともにOSバージョンアップの保証年数を増やしていますが、シャープではAQUOS sense8以降で最大3回のOSバージョンアップとなっており、Android 16へのOSバージョンアップ対象機種については現在、各機種ともに提供に向けて準備中となっています。なお、セキュリティーアップデートについてはAQUOS sense8以降は最大5年間の提供を予定しています。
○NTTドコモ
・AQUOS R10 SH-51F
・AQUOS wish5 SH-52F
・AQUOS R9 pro SH-54E
・AQUOS sense9 SH-53E
・AQUOS R9 SH-51E
・AQUOS wish4 SH-52E
・AQUOS sense8 SH-54D
・AQUOS R8 SH-52D
・AQUOS R8 pro SH-51D
○au by KDDI
・AQUOS sense9 SHG14
・AQUOS wish4 SHG13（法人向け）
・AQUOS sense8 SHG11
○SoftBank
・AQUOS R10 A501SH
・AQUOS R9 pro A504SH
・AQUOS sense9 A405SH
・AQUOS wish4 A403SH（法人向け）
・AQUOS R9 A401SH
・Leitz Phone 3 LP-03
・AQUOS R8 pro
○Y!mobile
・AQUOS wish5 A502SH
・AQUOS wish4 A402SH
○UQ mobile
・AQUOS sense9 SHG14
・AQUOS sense8 SHG11
○楽天モバイル
・AQUOS wish5 SH-M32
・AQUOS sense9 SH-M29
・AQUOS wish4 SH-M27
・AQUOS sense8
・AQUOS R8 SH-R80
○メーカーブランド（SIMフリー製品）
・AQUOS R10 SH-M31
・AQUOS wish5 SH-M32
・AQUOS R9 pro SH-M30
・AQUOS sense9 SH-M29
・AQUOS wish4 SH-M27
・AQUOS R9 SH-M28
・AQUOS sense8 SH-M26
・AQUOS R8 SH-R80
・AQUOS R8 pro SH-R80P
○その他
・AQUOS sense9 SHG14（J:COM）
・AQUOS sense8 SHG11（J:COM）
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・Android 16 関連記事一覧 - S-MAX
・OSバージョンアップ情報｜サポート｜AQUOS：シャープ