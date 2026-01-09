ミニNSX!?

2026年1月9日、アフターパーツメーカー「WONDER」は東京オートサロン2026にて“ミニNSX”こと「NS660」を展示しました。

NS660は、S660をベースに初代NSXの意匠を落とし込んだフルカスタムモデルで、開発はワイズスクエア、販売はWONDERが担当しました。

初披露は2025年1月の東京オートサロン。当時は「miNiSX660」の名称で展示され、低く構えたフロントノーズ、サイドのエアインテーク、リトラクタブル風ヘッドライトなど、初代NSXを思わせるディテールが来場者の視線を集めました。

外装はフロント／リアバンパー、フェンダー、サイドスカート、エアロエンジンフード、リアウイングなど、ほぼ全身を交換するフルボディキットで構成。特にフェンダーの張り出しは大きく、軽自動車枠を超えて普通車登録となりました。

テールランプには初代NSX純正品を採用するなど、細部のこだわりも特徴です。

走行性能にもこだわりが見られ、2025年4月の富士スピードウェイでのテストでは雨天のなか2分21秒を記録。サーキット走行にも対応した設計であることが示されました。

販売形態は2種類で、未塗装ボディキット（143万円）に加え、塗装・取付・登録まで含むフルパッケージ仕様（250万円）も用意されています。

さらにNS660は、2025年8月の「K4-GP」10時間耐久レースにTEAM WONDERとして参戦。終盤の燃料切れで順位を落としながらもクラッシュなく完走を果たし、耐久レースでも存在感を示しました。

軽自動車の枠を超えた造形と走行性能を両立したNS660は、2026年のオートサロンでも多くの注目を集めていました。今後のWONDERの展開とともに、その動向から目が離せません。