ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は９日、番組公式ＬＩＮＥから参加した視聴者が関心を寄せる「ニュース関心度ランキング」で「また“暴行動画”大分の中学校か」が２位に入ったことを報じた。５万６６５８人が選び、ランキングが決定した。

栃木県の県立高に通う男子生徒がトイレとみられる場所で他の生徒に暴行を加える動画がＳＮＳ上で投稿され拡散されたことが波紋を呼んでいたが、番組では今度は大分市内の中学校の校内で男子生徒が別の生徒を暴行している動画が拡散され、同局の杉山真也アナウンサーはＳＮＳ上で「すでに３０００万回以上再生されています」と伝えた。

また「大分市教育委員会がきょうにも説明の場を設ける方向で調整しているということです」とした。

このニュースを受け杉山アナは「これは教師の方の声ですね」と前置きし「学校だけではもう対応できません。限界です。警察などと連携しないと行けない時代になっていると感じます」という視聴者の声を紹介。そのほか「これは氷山の一角で、ＳＮＳに上がらないといじめに気づけない時代なんですね」「ＳＮＳは良い面悪い面ありますが、今回は拡散されたことで警察が早く動いてくれてよかった」という声もあった。