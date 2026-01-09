Ado、自身初となるフジ月9ドラマ主題歌を担当 主演の橋本環奈も喜び「湖音波の心情を歌ってくれている」
俳優の橋本環奈が主演を務める2026年1月12日スタートのフジテレビ月9ドラマ『ヤンドク！』（毎週月曜 後9：00※初回30分拡大）の主題歌を歌手のAdoが担当することが発表された。
【全身ショット】白衣で腕組み…元ヤンドクターを演じる橋本環奈
このたび、『ヤンドク！』の主題歌にAdoの新曲「エンゼルシーク」が決定した。同曲は、VOCALOID楽曲のコンポーザーとして活動するアーティストの煮ル果実（ニルカジツ）が手がけた楽曲で、ドラマのために書き下ろされた。
Adoと煮ル果実は、2022年にリリースした『マザーランド』ぶりとなるタッグ。ド直球なロックサウンドとトリッキーなリリックがAdoのストレートな表現のボーカルと合わさって、年始から盛り上げる１曲に仕上がった。また、「ハリボテだけど 孤独じゃないと言ってしまえばいい」「隠さないで 正を歌っていけ」という歌詞で、『ヤンドク！』の世界観を表現している。なお、Adoのフジ連ドラの主題歌担当は『ビリオン×スクール』（2024年、フジテレビ系）以来となるほか、“月９作品”の主題歌は初となる。
バリバリのヤンキー娘・田上湖音波（橋本）が猛勉強の末にとなり医師となり、病気に苦しむ患者に寄り添いながら旧態依然とした医療現場をパワフルに改革していく痛快医療エンターテインメント作品。
■コメント
◆橋本環奈
「Adoさんには以前も出演作(映画『カラダ探し』・2022年)の主題歌を担当していただいたのですが、今回の新曲もAdoさんらしい力強さを感じて、『ヤンドク！』の痛快医療エンターテインメントな部分とリンクしていました。
Adoさんはいろいろな声色を曲によって自在に使い分けられる方ですが、『エンゼルシーク』は力強い声色が特徴的なAdoさん“らしさ”を全開にぶつけていただけたように感じます。だからこそ、かっこいい歌声がダイレクトに伝わりました。私より年下なのに人生経験の濃さを醸し出しているような歌声を出せるのは本当にすごいです。
歌詞にも主人公・湖音波の生き様と通じる部分がありました。“医者という仕事に命張ってる”と、恥ずかしげもなく言う湖音波の生き様や、たとえそれがダサいと思われようと人の目をまったく気にせず自分が突き進みたいところへ突き進むという部分が歌詞の世界観に似ている。特に“あなたを拒む言葉や 恐れる声は 聴かなくてもいい”という詞は、医者として全うしづらい環境に身を置くことになっても決してひるまない湖音波の心情を歌ってくれている曲だと思います」
◆Ado
「この度、ドラマ『ヤンドク！』の主題歌を担当させていただきます。楽曲は煮ル果実さんに書き下ろしていただきました。煮ル果実さんには以前も楽曲を書き下ろしていただいたことがあるのですが、今回書き下ろしていただいた『エンゼルシーク』は、とてもかっこよくてロックで駆け抜けるようなスピード感があり、歌詞もとっても『ヤンドク！』を表していてすごくぴったりな楽曲になっているんじゃないかなと思っております。
早く皆さんにも聴いていただきたいです。
ぜひ、楽曲とドラマの放送を楽しみにしていてください」
