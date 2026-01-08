超特急アロハ×M!LK山中柔太朗が、映画『純愛上等！』限定ユニット“鶴 and 亀”を結成！hitomiの「LOVE 2000」を大胆カバー
超特急のアロハとM!LKの山中柔太朗がW主演を務める映画『純愛上等！』が2月13日に公開。このたび、ふたりが映画限定オリジナルユニット“鶴 and 亀”を結成し、映画の主題歌を担当することが明らかとなった。
■“鶴 and 亀”の「LOVE 2000」は1月15日に配信リリース！
主題歌に決定したのは、2000年に大ヒットしたhitomiの名曲「LOVE 2000」の大胆アレンジカバー。映画公開に先駆けて、1月15日より配信リリースされる。
また、配信リリース解禁にあわせて、“鶴 and 亀”のアーティスト写真も公開。
このビジュアルで、どんなアレンジカバーに仕上がったのか？ 期待して配信を待とう。
■リリース情報
2026.01.15 ON SALE
鶴 and 亀
DIGITAL SINGLE「LOVE 2000」
■映画情報
『純愛上等！』
2月13日（金）公開
原作 ：七緒『純愛上等！』（BeSTAR comics）
監督：八重樫風雅
脚本：川崎僚
主演：山中柔太朗（M!LK）高松アロハ（超特急/高は、はしごだかが正式表記）
出演：白鳥晴都、嵐翔真、浅野竣哉、小平大智、高橋璃央、宮脇優
那須ほほみ、山中聡、オラキオ、堀夏喜（FANTASTICS）
主題歌：「LOVE 2000」by「鶴 and 亀」
■関連リンク
映画『純愛上等！』作品サイト
https://www.junai-movie.com
M!LK OFFICIAL SITE
https://sd-milk.com/
超特急 OFFICIAL SITE
https://bullettrain.jp