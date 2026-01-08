プロ野球ビジネスの第一人者が解説、コーチ人事は”組織戦略とのフィット感”で決まる仕組み

この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「小林至のマネーボール〜プロ野球とお金〜」が、「コーチにも戦力外通告はある？／選手よりシビアな”クビの理由”／コーチ人事はどう決める？【小林至のマネーボール】」と題した動画を公開。プロ野球ビジネスの専門家である小林至氏が、選手とは異なるコーチ陣の戦力外通告の厳しい実情を解説した。



小林氏はまず、コーチにも戦力外通告は「ある」と断言。選手が成績という「数字」で評価されるのに対し、コーチの評価基準は全く異なると指摘する。「コーチは組織戦略のフィット感で評価される」と述べ、監督や球団が目指す方向性に合っているかどうかが最も重要であると説明した。小林氏はこれを「選手は数字、コーチは構造。構造が変われば人も変わる」という言葉で端的に表現している。



具体的には、監督が交代するとチームの「構造」が変わり、コーチ陣が一掃されるケースが頻繁に起こる。これは一般企業における役職の再設計や管理職の入れ替えに似ており、プロ野球界ではこれが毎年発生するため、人の流動性が非常に高い業界だと分析した。



また、コーチ人事は他球団の動向とも密接に連動する。プロ野球界には「親分子分」の関係や学閥が存在するため、ある球団で知人が新監督に就任すると、そのつながりでコーチが引き抜かれることも珍しくない。基本的にコーチは単年契約であるため、こうした移籍に義理を欠くことはないという。



小林氏は、コーチという高度な専門職でありながら、その能力や指導術とは関係なく、組織の都合で契約の有無が決まってしまうことから、「コーチほど理不尽な仕事はない」と語る。コーチの人事を見ることで、その球団の組織としての文化や方針が見えてくるのかもしれない。