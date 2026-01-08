シーズンオフのプロ野球界は結婚ラッシュだ。昨年12月にも、中日の岡林勇希外野手（23）や広島の中村奨成外野手（26）など、結婚発表が相次いだ。そんな中、“球界No.1イケメン投手”との呼び声も高いオリックス投手・山粼颯一郎（27）が、結婚することが「週刊文春」の取材で分かった。

【画像】山粼颯一郎の“イケメンショット”を見る

山粼は石川県加賀市出身。福井・敦賀気比高を経て、2016年のドラフト6位指名でオリックスに入団した。2021年に一軍初登板を果たすと、2022、2023年はセットアッパーとして活躍。球団のリーグ3連覇に貢献した。



最速160キロを誇る長身右腕（球団公式HPより）

「高校時代には『北陸のダルビッシュ』の異名を取ったこともあり、190センチの高身長から投げ下ろすストレートが武器。2022年には球団日本人最速の球速160キロを記録しました」（スポーツ紙記者）

オリックスの女性ファン、通称『オリ姫』による人気投票では、2023、2024年と二連覇を達成し、“球界No.1イケメン”とも称される山粼。昨年12月、ロマンチックな求婚を成功させていたという。

「ディズニーランドのホテルミラコスタで真っ赤な薔薇の花束を渡し、プロポーズ。無事に成功したそうです」（球団関係者）

オリ姫の王子様を射止めたお相手は、山粼のどん底の時代を支えた長年の彼女だという。一体、どんな女性なのか。

山粼が語っていた「好きな女性のタイプ」、お相手女性との交際の内幕、「週刊文春」の直撃に祖母が語ったことなど、記事の詳細は「週刊文春 電子版」で読むことができる。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 電子版オリジナル）