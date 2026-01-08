“ぼったくり論争”の韓国・鬱陵島で観光離れが止まらない…「物価高」「アクセス難」の二重苦

韓国で「天恵の秘境」と呼ばれる鬱陵島（ウルルンド）が苦しんでいる。物価高とアクセス悪化という二重苦に閉じ込められているためだ。

2025年に鬱陵島を訪れた観光客は約34万人で、3年連続の減少傾向を記録した。陸地より300ウォン（約32円）高いガソリン価格、2倍に達するレンタカー費用、ぼったくり論争など、「高コスト旅行」に疲れた観光客が足を遠ざけているとの指摘が出ている。

1月7日、鬱陵郡によると、2025年の鬱陵島訪問観光客は34万7086人と集計された。これは2024年（38万4599人）より3万7513人減少した数値だ。

鬱陵島の観光客は、2022年に46万1375人でピークを記録した後、2023年は40万8204人、2024年は38万4599人と、毎年減少する傾向が続いている。鬱陵郡は、こうした減少傾向が生活費の上昇や交通の不便さなど、複合的要因によるものと見ている。

特に昨年、鬱陵島ではガソリン価格が陸地よりリットル当たり300ウォン以上高く、レンタカー料金も2倍以上に達し、観光客の負担が大きくなった。こうした高い物価水準が報道を通じて知られ、観光回避の動きにつながったという分析も出ている。

これに加え、鬱陵〜浦項（ポハン）路線の高速旅客船が機器故障により長期運休に入った点も、観光需要急減の要因となった。主要な交通手段の運航中断によって、鬱陵島の地理的なアクセス性が大きく低下したとの見方だ。

鬱陵郡の関係者は「新型コロナウイルス感染症以降、海外旅行が増えたことに加え、高速旅客船の運航中断が重なり、鬱陵島の観光客が減少したものとみられる」と明らかにしている。

