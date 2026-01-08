プロ野球・阪神タイガースの石井大智投手が、“ネット記事になりそうな爆弾発言”をした!? 世界記録を樹立し、阪神のリーグ優勝に貢献するなど、2025年シーズンに大躍進した自身への“ご褒美”とは……!?

石井投手は、秋田県出身で1997年7月29日生まれの28歳。2020年にドラフト8位で阪神に入団すると、プロ5年目の2025年に50試合連続無失点の世界記録を樹立し、阪神のプロ野球史上最速リーグ優勝（2023年以来2年ぶり7度目の優勝）に貢献した。その活躍を受けて、契約更改で年俸は1億1800万円アップの推定2億円に！

今年3月開催のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）でも、侍ジャパンの一員として大活躍が期待されている。

そんな石井投手は、ストラックアウト形式でトークテーマが決まるゲームに挑戦。「ネット記事になりそうな爆弾発言」というテーマで、「まあちょっと、自分のご褒美じゃないですけど、時計を今年買わせてもらいまして。シーズンお疲れ様ということで」と語った。

お笑いコンビ・ぺこぱの松陰寺太勇が金額をたずねると、石井投手は「え～でも、150万ぐらいの。ロレックスを」とポツリ。衝撃の価格に、共演者全員がザワついた。

17人組ダンスチーム・アバンギャルディのkohanaとoyaは、特にビックリ。oyaは、シュウペイから「最近何買った？」と話を振られると、「私は30円値引きされたお弁当……」と恥ずかしそうに明かし、共演者たちを笑わせた。

なお、石井投手ら出演者の秘密が明らかになったゲーム対決は、2026年1月4日に放送されたスポーツバラエティ番組『ぺこぱのまるスポ』（ABCテレビ）で行われた。

