めるる、フリーWi-Fiは「絶対使いたくない」めっちゃ勧めてくる事務所社長にイライラ
女優・タレントの“めるる”こと生見愛瑠（23歳）が、1月3日に放送されたバラエティ番組「サンド屋台」（TBS系）に出演。“フリーWi-Fi”は「絶対使いたくない」と話したが、事務所の社長が「めっちゃ勧めてきて」「あなたには関係ないよね？って。すっごいイライラする」と語った。
面白いトークをしたら絶品グルメをゲットできる企画「グルメ射的」で、“イライラしたこと”に関する話題となり、生見は「私、お店にあるフリーWi-Fiとか、絶対使いたくないんですよ」と話す。
その理由は「怖いから。なんか情報抜かれたりとか。絶対やりたくない」から。しかし、「私の事務所の社長さんは、そのフリーWi-Fiを勧めてくるんですよ、私に。すっごいイヤで。もうめちゃくちゃイヤで…。『すごい便利だからやって』ってめっちゃ勧めてきて。絶対使いたくないって言ってるのに。なんなんだろう…と思って。別に私が使えなくなるだけだから、携帯が。あなたには関係ないよね？って。すっごいイライラする」と語った。
