丸亀製麺

　丸亀製麺は、1月14日より一部商品の価格を改定する。7日までに同社サイトで公表した。

　価格改定は、原材料価格の高騰や人件費、物流費、エネルギーコストなどの上昇、および為替変動による影響の長期化を受けたもの。「丸亀うどん弁当」「丸亀お子さまもちもちセット」「丸亀うどーなつ」は、価格を据え置く。青ねぎ、わかめ、おろししょうが、天かすなどの薬味の無料サービスも継続する。

　同社は「丸亀製麺では、毎日すべての店で粉から打ち、安心してお召し上がりいただける手づくり・できたての商品を提供しております。これからもそのこだわりは変えることなく、食事機会の多様化による様々なニーズに応え、より多くのお客さまにご満足いただける商品・サービスを提供し続けてまいります」とコメントする。

　また、1月13日は店舗メンテナンスのため、閉店時間を変更する。

丸亀製麺　2026年1月14日（水）以降の主な商品の価格（税込）
※一部抜粋　現価格→新価格
【うどん】
釜揚げうどん（並）　370円→390円
かけうどん（並）　420円→440円
ぶっかけうどん（並）　420円→440円
きつねうどん（並）　590円→640円
釜玉うどん（並）　530円→550円
明太釜玉うどん（並）　620円→640円
とろ玉うどん（並）　620円→640円
焼きたて肉うどん（並）　840円→890円
カレーうどん（並）　640円→660円

【天ぷら】
かしわ天　210円→220円
えび天　190円→200円
野菜かき揚げ　190円→200円
ちくわ天　160円→170円
ちくわ磯辺天　110円→120円

※並→大のサイズ変更は＋190円