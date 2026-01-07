丸亀製麺、1・14より値上げ…釜揚げうどん、かけうどん、天ぷら類など【主な一覧】 価格据え置き＆無料継続サービスも
丸亀製麺は、1月14日より一部商品の価格を改定する。7日までに同社サイトで公表した。
【画像】「うどーなつ」はどうなる？丸亀製麺、1月14日からの新価格（一覧）
価格改定は、原材料価格の高騰や人件費、物流費、エネルギーコストなどの上昇、および為替変動による影響の長期化を受けたもの。「丸亀うどん弁当」「丸亀お子さまもちもちセット」「丸亀うどーなつ」は、価格を据え置く。青ねぎ、わかめ、おろししょうが、天かすなどの薬味の無料サービスも継続する。
同社は「丸亀製麺では、毎日すべての店で粉から打ち、安心してお召し上がりいただける手づくり・できたての商品を提供しております。これからもそのこだわりは変えることなく、食事機会の多様化による様々なニーズに応え、より多くのお客さまにご満足いただける商品・サービスを提供し続けてまいります」とコメントする。
また、1月13日は店舗メンテナンスのため、閉店時間を変更する。
■丸亀製麺 2026年1月14日（水）以降の主な商品の価格（税込）
※一部抜粋 現価格→新価格
【うどん】
釜揚げうどん（並） 370円→390円
かけうどん（並） 420円→440円
ぶっかけうどん（並） 420円→440円
きつねうどん（並） 590円→640円
釜玉うどん（並） 530円→550円
明太釜玉うどん（並） 620円→640円
とろ玉うどん（並） 620円→640円
焼きたて肉うどん（並） 840円→890円
カレーうどん（並） 640円→660円
【天ぷら】
かしわ天 210円→220円
えび天 190円→200円
野菜かき揚げ 190円→200円
ちくわ天 160円→170円
ちくわ磯辺天 110円→120円
※並→大のサイズ変更は＋190円
