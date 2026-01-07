1月7日（水）の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、水曜コメンテーター・経済アナリストの森永康平氏と番組パーソナリティの寺島尚正アナウンサーが、中国政府が日本への輸出規制を強化すると発表したニュースについて意見を交わした。

寺島尚正アナ「中国政府は昨日、軍民両用デュアルユースの規制に基づいて、日本への輸出規制を強化すると発表しました。

高市総理の台湾有事をめぐる国会答弁を念頭に、経済圧力を強めるとしています。レアアースの関連製品も対象に含むという指摘もあり、日本の産業に影響が出る可能性があります。

中国商務省が輸出管理法に基づいて、日本に対する軍民両用の規制を即日で厳格にすると発表しました。

日本で軍事に関わる顧客への輸出を禁じるほか、日本の軍事力の向上につながる全ての輸出を禁止します。

商務省は報道官談話で規制強化の背景をめぐり『日本の指導者が台湾に関して 公然と誤った発言をし、台湾海峡への武力介入の可能性を暗示した』と指摘しました。中国内政への乱暴な干渉で、ひとつの中国の原則に著しく背いたと強調をしています。

高市総理の答弁が依然として尾を引いている……尾を引かせているというのが正確な言い方でしょうね？」

森永康平「そうですね、今回の中国の発表すべてレアアースを出さないか、みたいな話は明確にそこは出てないんで、まだ何とも言えない部分もあるんですけども、ただ発信しているメッセージを見ると、『日本を悪者にするような印象操作がされているな』と思ってまして。

要はそのデュアルユース・軍民両用とは書いてあるんですけれども、やはりその自衛隊ですとか防衛産業、日本の安全保障に関わるものをストップさせていく判断をしていると。これはどういうことかというと『高市政権がすごく右寄りで 軍拡をしようとしてる』みたいな。『そのためにはレアアースが必要ですよね？ それを中国は止めてるんです』というような……いや、別にそんなことないんですけど、一応世界的な印象操作としては今回のこのデュアルユースの規制に関してはむしろ『中国がそういうのを止めてるんですよ』というような印象操作をしようとしていると。発表文を読んでいるとそういう印象を受けましたね」

寺島「このレアアースの世界生産で中国が7割を占め、レアアース磁石の生産でも8割を超えるとされています。

レアアースに詳しい関係者は、レアアースの中でも本当に必要な重希土類のこの日本やアメリカへの輸出量はまだ非常に少ないと語っています

対日輸出が一段と滞れば日本の製造業への影響は避けられない。こういう懸念もあります。中国に進出する日本企業で作る中国日本商会は昨日、『関連法令を守るための注意事項の説明を、日中両政府に求める』とする声明を発表しました

日本企業経済への影響、これも出てきそうだということなんでしょうかね？」

森永「やはりこの当初中国との関係が悪化みたいな時に、口で言ってる分にはそこまで問題ないですし、旅行客がどうのこうのみたいなところに関しては一部の宿泊業とかそういうところに影響出ますけども、日本の経済全体に対しての影響はそこまで大きくないと。

ただ一方でやっぱり気をつけなきゃいけないのは、このレアアースの輸出制限、そしてあとは肥料ですね、こういうものの輸出制限がされると経済には厳しいという話をかつてしてきたんですが、まさにそれの最後の切り札に近いところを1枚切ってきたと。

ただこれ考え方にもよるんですよね。日本からすると『じゃあ中国にはもう依存してられませんね』ということで、アメリカ、オーストラリア、マレーシアとかですねこういう国とと連携して、精錬とか生成の工程を強化したりとか、あとは日本国内でのレアアースのリサイクルとか、サプライチェーンの独自の構築で今、南鳥島の開発とかって話出てますけども、ピンチではあると思いますが、ただ一方で逆に考えればチャンスにもなるかな？」

寺島「これをきっかけにね」

森永「そうですね。なのでそういうちょっとポジティブな考え方もしつつ、高市政権の積極財政、これと足並みを揃えていければ良いかなと思いますけどね」