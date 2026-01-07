◆これまでのあらすじ



ニューヨーク転勤をすることになった総合商社勤務の遥斗。



付き合っていた彼女の美沙にフラれたことをきっかけに、新しい出会いを探すことに。



日本人で現地のコンサル会社に勤める莉乃と付き合い、幸せを感じていた遥斗。だがある日、急に莉乃から呼び出され…。



Vol.10 最後の決断



「遥斗に話したいことがあるの」





「俺も、莉乃が大好きだよ。本当は離れたくないし、できれば続けたいって思ってる。でも…今のキャリアを諦めて、君と一緒にロンドンに行くことはできない。それに莉乃が言う通り、多分俺たちは距離ができたら、きっと今よりもっとすれ違うと思う…」



現状でも、うまくいっているといっても、それは気軽に会える距離にいるからだと二人とも感じていた。自分たちの関係は、触れ合えなければいつか気持ちは冷えてしまうと。



莉乃は一度、テーブルに視線を落とす。指先が震え、それを隠すように両手を重ねた。



「…お互い、欲張りだよね。キャリアも恋人も大事で、どっちも手放したくない。だからきっと、この関係は続かないんだと思う…」



その言葉は胸を刺すような正論で、そしてとても切なかった。



遥斗も莉乃も、お互いに何かを伝えようとして、けれど口を閉ざした。



遥斗と莉乃はとても似ている。だからこそ、お互いの気持ちが手に取るように分かるし、これ以上の言葉は必要なかったのだ。



二人は結局それ以上言葉を重ねず、静かに別れを決めた。



「これから忙しいだろうけど、頑張ってね。助けが必要なら連絡して。いつでもいくよ」



「ありがとう。遥斗も仕事頑張ってね。また連絡するね」



出発までの3ヶ月は「友達として会おう」と約束した。お互いに、すぐに関係を切るには辛すぎた。



だが、結局どちらも誘うことはなかった。会えば未練と後悔が溢れ、もっと苦しくなることが目に見えていたからだ。



遥斗は、胸の奥を鋭く貫くような、これまで一度も味わったことのない痛みに耐えながら、それをかき消すようにただひたすら仕事へ身を投じた。



そして迎えた出発当日の朝、莉乃から届いたメッセージ。



『今日ロンドンへ出発します。これまでありがとう。Love you, Haruto』



忘れようとしていたのに、不意に胸が締めつけられる。



迷った末、遥斗はUberに飛び乗り、急いでJFK空港へ向かった。



スマホで莉乃に電話をかけながら探し回る。出発はまだ先。ただもうゲートの中に入ってしまったかもしれない、と焦りが込み上げる。



「…遥斗…？」



莉乃の声が耳に届き、安堵の息を吐いた時、ゲート前のカフェでキャリーの横に座る莉乃を見つけた。



遥斗に気がついた莉乃は驚いたように目を見開き、すぐに柔らかく笑う。



「来てくれたんだね」



「もちろん」



莉乃はゆっくりと立ち上がると、遥斗を包み込むように寄り添った。遥斗もまた、自分の抱えるすべての感情を伝えるように、黙って彼女を抱きしめた。



「遥斗は、誰よりも誠実で、優しかったよ。私ね、久しぶりに愛される恋愛をした。ありがとう」



「莉乃…」



「私たちいつかまた、世界のどこかで会いましょう（Maybe someday, somewhere in the world, we’ll meet again.）」



その目は赤く、でも晴れやかだった。

「…元気で、頑張ってね」



莉乃はうなずき、最後にもう一度微笑んだ。



「あなたもね」



背を向け、キャリーケースを押して歩き出す。



ゲートが彼女を飲み込み姿が見えなくなるのを、遥斗はただ静かに見届けた。



莉乃と出会ったことに後悔など微塵もない。遥斗は莉乃の背中越しに、彼女の幸せを願った。



◆



空港を出た直後、突然スマホが鳴る。ギャル姐からだ。



『莉乃ちゃん今日出発だったって？悲しみとストレスは酒で流すのよ、飲むわよ』



しんみりとした気分を打ち破るような文面に思わず笑ってしまい、誘いに乗ってマンハッタンの店へ向かった。



「で？結局どうなったの？莉乃ちゃんと」



「別れました」



ギャル姐は珍しく眉を下げ、指先でストローをくるくる回す。スカートの裾からのぞく組んだ膝にそっと肘を預け、頬に手を添えたまま、遥斗を静かに見つめた。



「遥斗はさ、自立した女性がいいって言ってたけど、本音は“面倒くさくなくて、自分についてきてくれる都合のいい子”を探していたんじゃない？」



「そういわれると、確かにそうかもしれないです…」



「これからはさ、アンタ自身が変わりたくなるような恋をしなさいよ。まだ若いんだから」



意外にもまっとうで、優しい言葉だった。



が、その後すぐにギャル姐は肩をすくめ、自分の頬を両手で押さえる。



「やだー！あたしがこんな真面目な話をしたら、肌荒れしちゃうじゃん！真面目モードとか、キャラ崩壊しちゃう！」



重い空気を取っ払うように大袈裟なそぶりで言うと、いつものギャル姐に戻った。



「聞いてよ。この間さ、クライアントと真面目な話をしながらカフェで注文して“Kaori”って名乗ったの。そしたら、渡されたカップに“Carrot”って書かれてたのよ。（アメリカではカップに注文者の名前を書く）



しかもその時、オレンジ色のワンピースを着ていたから、まさに私“ギャル姐”じゃなくて“ギャル人参”じゃんって、クライアントと爆笑よ！真面目な話どころじゃなくなったわ。私とうとう、人間どころか生き物でもなくなったわよ」



ギャハハと大口を開けて笑う、ギャル姐の声が、店内に弾けた。



店を出るころには少し気持ちも軽くなっていて、歩きながら夜風を深く吸いこんだ。



そのとき、スマホが再び震える。今度は先輩の二宮からだ。



『遥斗を紹介してほしいって子がいるんだけど、いい？東京でWebデザイナーやってて、めっちゃ可愛いんだわ。連絡先、教えていい？』



莉乃の姿が一瞬脳裏をよぎり、胸が少し痛む。



けれど莉乃はもういない。



少し考えた遥斗は、「いつまでも立ち止まっていられない、前に進もう」と、自分に言い聞かせるようにつぶやいた。



『二宮さんからの紹介なら、断れないですね。ぜひ！』



苦笑いしながら、遥斗は送信ボタンを押す。



― 俺も、まだまだ懲りてないな…。



ニューヨークでは、出会いと別れが分刻みで起きている。



正直、新しい出会いは星の数ほどあり、刺激的で楽しい。



その一方で、別れも多く、切なさもついてくる。



たった一人の誰かを見つけることが難しいのは、世界中どこにいても同じだ。



それでも、ニューヨークの風景や人々はエネルギーに満ちている。



いつも何かを追いかけるように、前へ、前へと進みたくなる。



今日も遥斗は、何かを追い求めるように、ニューヨークの街を歩く。



Fin.



