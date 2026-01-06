ÊÆ¹ñ¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¡¢¸¶Ìý²Á³Ê¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¡©ÀìÌç²È¤¬¸ì¤ë¡Ö¥É¥ë´ð¼´ÄÌ²ß¡×¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÇØ·Ê
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À¤³¦·ÐºÑ¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¦¥â¥ÏP»á¤¬YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¡ÚÀ¤³¦·ÐºÑ¾ðÊó¡Û¥â¥ÏP¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¡¢¡Ö¡Ú¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡Û¥â¥ÏPch¤Î¸«²ò¡ªÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¤Ë¤è¤ëÀ¤³¦·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¤Î·³»ö¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã»´üÅª¤Ê»Ô¾ì¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ëÊÆ¹ñ¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÃÏÀ¯³ØÅªÀïÎ¬¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¥â¥ÏP»á¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ò¹¶·â¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸¶Ìý²Á³Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¶âÍ»»Ô¾ì¤ÎÈ¿±þ¤¬¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÅÀ¤ò»ØÅ¦¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î·ÐºÑµ¬ÌÏ¤Î¾®¤µ¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¸¶ÌýÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤¬Ãø¤·¤¯Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òµó¤²¤¿¡£·ÐºÑÀ©ºÛ¤äÀßÈ÷Åê»ñÉÔÂ¤Ë¤è¤ê¡Ö¸½ºß¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¸¶ÌýÀ¸»º¤ÏÀ¤³¦¤Î¸¶ÌýÀ¸»ºÎÌ¤Î1%¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¡×¾õ¶·¤Ç¤¢¤ê¡¢²¾¤ËÊÆ¹ñ¼çÆ³¤ÇÁý»ºÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¤«¤Ê¤ê»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×¤¿¤á¡¢»Ô¾ì¤ÏÎäÀÅ¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Î°ì·ï¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÄË¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¸¶ÌýÍ¢½Ð¤Î7〜8³ä¤òÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ¹ñÁ´ÂÎ¤ÎÍ¢ÆþÎÌ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¤ï¤º¤«0.2%¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ï²áµî15Ç¯¤Ç¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ËÌó600²¯¥É¥ë¤â¤ÎÍ»»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¶Ìý¤ÇÊÖºÑ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¥â¥ÏP»á¤Ï¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë¼Ú¶âÄÒ¤±³°¸ò¤Ç²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¿À¤³¦ºÇÂç¤Î¸¶ÌýËäÂ¢ÎÌ¤ò¸Ø¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤ËÃ¥¤ï¤ì¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢·ÐºÑÅªÂ»¼º°Ê¾å¤ËÃÏÀ¯³ØÅª¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÄã²¼¤ÏÌÈ¤ì¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥â¥ÏP»á¤Ï¡¢¤³¤Î¹¶·â¤Î¿¿¤ÎÁÀ¤¤¤ò¡ÖÃ»´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¸«¤ë¤ÈÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£BRICS½ô¹ñ¤Ê¤É¤Ç¿Ê¤à¡Ö¥¢¥á¥ê¥«Î¥¤ì¡×¤ä¡¢¿ÍÌ±¸µ¤Ç¤Î¸¶Ìý¼è°ú¤È¤¤¤Ã¤¿¥É¥ë´ð¼´ÄÌ²ßÂÎÀ©¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹Æ°¤¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¸¶Ìý¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ë¤ó¤À¤¾¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò¼¨¤·¤¿¡×¤È²òÀâ¤¹¤ë¡£·³»öÎÏ¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¤Ç¤â¸¶Ìý»Ô¾ì¤Ø¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò²óÉü¤·¡¢ÊÆ¥É¥ë¤ÎÃÏ°Ì¤òÈ×ÀÐ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÂç¤¤ÊÀïÎ¬¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ë¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£
Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¥â¥ÏP»á¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ò¹¶·â¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸¶Ìý²Á³Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¶âÍ»»Ô¾ì¤ÎÈ¿±þ¤¬¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÅÀ¤ò»ØÅ¦¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î·ÐºÑµ¬ÌÏ¤Î¾®¤µ¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¸¶ÌýÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤¬Ãø¤·¤¯Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òµó¤²¤¿¡£·ÐºÑÀ©ºÛ¤äÀßÈ÷Åê»ñÉÔÂ¤Ë¤è¤ê¡Ö¸½ºß¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¸¶ÌýÀ¸»º¤ÏÀ¤³¦¤Î¸¶ÌýÀ¸»ºÎÌ¤Î1%¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¡×¾õ¶·¤Ç¤¢¤ê¡¢²¾¤ËÊÆ¹ñ¼çÆ³¤ÇÁý»ºÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¤«¤Ê¤ê»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×¤¿¤á¡¢»Ô¾ì¤ÏÎäÀÅ¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Î°ì·ï¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÄË¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¸¶ÌýÍ¢½Ð¤Î7〜8³ä¤òÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ¹ñÁ´ÂÎ¤ÎÍ¢ÆþÎÌ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¤ï¤º¤«0.2%¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ï²áµî15Ç¯¤Ç¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ËÌó600²¯¥É¥ë¤â¤ÎÍ»»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¶Ìý¤ÇÊÖºÑ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¥â¥ÏP»á¤Ï¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë¼Ú¶âÄÒ¤±³°¸ò¤Ç²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¿À¤³¦ºÇÂç¤Î¸¶ÌýËäÂ¢ÎÌ¤ò¸Ø¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤ËÃ¥¤ï¤ì¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢·ÐºÑÅªÂ»¼º°Ê¾å¤ËÃÏÀ¯³ØÅª¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÄã²¼¤ÏÌÈ¤ì¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥â¥ÏP»á¤Ï¡¢¤³¤Î¹¶·â¤Î¿¿¤ÎÁÀ¤¤¤ò¡ÖÃ»´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¸«¤ë¤ÈÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£BRICS½ô¹ñ¤Ê¤É¤Ç¿Ê¤à¡Ö¥¢¥á¥ê¥«Î¥¤ì¡×¤ä¡¢¿ÍÌ±¸µ¤Ç¤Î¸¶Ìý¼è°ú¤È¤¤¤Ã¤¿¥É¥ë´ð¼´ÄÌ²ßÂÎÀ©¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹Æ°¤¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¸¶Ìý¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ë¤ó¤À¤¾¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò¼¨¤·¤¿¡×¤È²òÀâ¤¹¤ë¡£·³»öÎÏ¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¤Ç¤â¸¶Ìý»Ô¾ì¤Ø¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò²óÉü¤·¡¢ÊÆ¥É¥ë¤ÎÃÏ°Ì¤òÈ×ÀÐ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÂç¤¤ÊÀïÎ¬¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ë¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¡ÖÅÄ¼Ë¥ä¥ó¥¡¼¤Ï¹¬Ê¡ÅÙ¤¬¹â¤¤¡×¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡ÈÃÏ¸µ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò»Ù¤¨¤ë»Å»ö¡É¤Ë¤¢¤Ã¤¿
º£¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤ÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤Î¥ê¥¢¥ë¡¢GDP¤Ï¹âÀ®Ä¹¤Ê¤Î¤Ë·Êµ¤¸åÂà·üÇ°¤¬¾Ã¤¨¤Ê¤¤¥ï¥±
¡Ö¥Ó¡¼¥ë¶È³¦¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¤¢¤ë¡×¥¢¥µ¥Ò¤¬µð³ÛÇã¼ý¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤ÈÅì¥¢¥Õ¥ê¥«»Ô¾ì¤Î²ÄÇ½À
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¡ÚÀ¤³¦·ÐºÑ¾ðÊó¡Û¥â¥ÏP¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë ¡ü¸µµ¡´ØÅê»ñ²È¤Ë¤è¤ë¡¢À¤³¦¤Î·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£ ¡üÆÃ¤Ë¡¢¶âÍ»»Ô¾ì¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¶âÍ»¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤Êý¤Ë¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ü¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÊóÆ»¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢¹ñºÝ¾ðÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾ðÊóÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£