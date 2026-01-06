あるシベリアンハスキーのエピソードが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で19万8000回再生を突破し、「なんか泣けた」「心から感謝します」「幸せになってね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：18キロまで成長した『売れ残りの大型犬』を飼った結果】

売れ残りのシベリアンハスキー

Instagramアカウント「im_husky_ark」の投稿主さんが紹介したのは、愛犬『アーク』ちゃんとの出会いの物語です。アークちゃんは、生後4ヶ月まで売れ残ってしまったわんこでした。そのころには既に18キロまで成長しており、周りの子犬たちの方が先に卒業してしまっていたといいます。次々に新しい家へと旅立っていく子犬たちを、アークちゃんは切ない表情で見送り続けていたといいます。

そんなとき現れたのが、投稿主であるご夫婦でした。ご夫婦は、アークちゃんを一目見て家族になることを決意。急な展開に戸惑うアークちゃんを車に乗せて、家へと連れ帰ったそうです。しかし、アークちゃんとの暮らしは、そうスムーズには行きませんでした。

数々のいたずらを経験しても…

アークちゃんは、とってもやんちゃな性格のわんこだったのです。お留守番のときには、必ず家の中をぐちゃぐちゃにしてしまうといいます。部屋中のものを噛みちぎったりバラバラにしてしまうほど、アークちゃんにはパワーが有り余っていたのです。

そこで、ご夫婦は、定期的にアークちゃんをドッグランに連れて行くことにしたといいます。その効果は多少あったものの、アークちゃんのいたずらが完全になくなることはありませんでした。しかし、アークちゃんの愛らしさが、数々のいたずらのストレスを払拭してしまったそう。

激変した生活

ご夫婦にたっぷり愛情を受けたアークちゃんは、今ものびのびと家族との暮らしを満喫しているそうです。朝早くご夫婦を起こして、お散歩へ。洋服を引っ張って外に連れ出そうとする姿は、まるで人間の子供のよう…♡

アークちゃんと出会ってから、ご夫婦の暮らしはまるっきり変わってしまいました。しかし、アークちゃんの幸せそうな顔を見ることが、ご夫婦の最大の喜びになっているのだそうです。

優しいご夫婦の元で、アークちゃんはこれからも幸せに過ごしていけることでしょう！

この投稿には「素敵な家族に会えてよかったです」「大型犬にしかない可愛さがたくさんありますよね」「ハスキーライフを楽しんでくださいね！」などの温かなコメントが寄せられています。

アークちゃんの賑やかな日常はInstagramアカウント「im_husky_ark」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Instagramアカウント「im_husky_ark」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。