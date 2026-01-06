「節約にもおすすめ」松屋の牛めしの具やカレーなど冷食が最大55%OFFに【Amazon 初売り】

「Amazon スマイルSALE 初売り」が、2026年1月7日（水）まで開催中です。今回は、松屋の定番牛めしやオリジナルカレー、豪華な福袋を紹介。ストックしておけば、あと一品ほしいときやおつまみにも活躍しますよ。

松屋の定番。牛めしの具、豚めしの具、オリジナルカレーの各10食セット

松屋の牛丼を自宅でさっと作れる。冷凍「牛めしの具」

30食セット

60食セット

松屋のベストセラー9種30食を家で楽しめる豪華な福袋

プレミアム仕様の牛めしが入った人気商品詰め合せセット

本格的なスパイシーカレー16食と、牛めしの具（プレミアム仕様）16食のセット

その他のおすすめ商品

ポイントアップキャンペーンのエントリー受付中

キャンペーン期間中、エントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップします。