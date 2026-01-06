愛を、感じてほしい。――「FF8」リマスター版のセールは1月7日までPS4やSwitch、スマホ版などセールの対象
スクウェア・エニックスは、プレイステーション 4/Xbox One/Nintendo Switch/Android/iOS/PC用RPG「FINAL FANTASY VIII Remastered」のセールを1月7日まで実施している。特別価格は1,018円より。
本作は1999年に発売された「ファイナルファンタジー」シリーズのナンバリング第8作。軍事大国ガルバディアが魔女イデアと手を組み平和を脅かそうとしていた世界を舞台に、主人公のスコール達の物語を描いていく。
スクウェア・エニックスでは年末年始シーズンに合わせてホリデーセールを実施しており、第1弾としてラインナップされていた本作のセール終了が迫っている。コンシューマー版は通常2,547円のところ1,018円に、スマートフォン版は通常2,600円のところ1,200円で購入できる。なお、タイトルラインナップを追加するホリデーセールの第2弾も1月5日よりスタートした。
