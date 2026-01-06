【FINAL FANTASY VIII Remastered】 セール期間：1月7日23時59分まで 特別価格：1,018円～

スクウェア・エニックスは、プレイステーション 4/Xbox One/Nintendo Switch/Android/iOS/PC用RPG「FINAL FANTASY VIII Remastered」のセールを1月7日まで実施している。特別価格は1,018円より。

本作は1999年に発売された「ファイナルファンタジー」シリーズのナンバリング第8作。軍事大国ガルバディアが魔女イデアと手を組み平和を脅かそうとしていた世界を舞台に、主人公のスコール達の物語を描いていく。

スクウェア・エニックスでは年末年始シーズンに合わせてホリデーセールを実施しており、第1弾としてラインナップされていた本作のセール終了が迫っている。コンシューマー版は通常2,547円のところ1,018円に、スマートフォン版は通常2,600円のところ1,200円で購入できる。なお、タイトルラインナップを追加するホリデーセールの第2弾も1月5日よりスタートした。

＼スクエニ HOLIDAY SALE Part2 開催中／



学園が舞台となったファイナルファンタジー『FINAL FANTASY VIII Remastered』が1/7まで60％OFF??



愛を、感じてほしい。#冬のスクエニゲームフェス - スクウェア・エニックス (@squareenix_jp) January 6, 2026

(C) 1999, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

LOGO ILLUSTRATION:c 1999 YOSHITAKA AMANO