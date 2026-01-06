吉居駿恭、トヨタ自動車で再び兄と共闘

2、3日に行われた箱根駅伝で総合5位となった中央大が4年生部員の進路を発表した。ファンからは「なんと胸熱な！」「小躍りしている」「意外すぎるな」との声が並んだ。

中央大は往路が3位、復路が6位で、総合では10時間44分31秒の5位。陸上競技部長距離ブロックはレース翌日の4日、公式ブログで藤原監督による分析とともに、社会人チームで陸上を続ける4年生部員の進路を公開した。

箱根駅伝のメンバーでは、9区を走り、68分47秒で区間8位だった吉居駿恭がトヨタ自動車へ、2区で66分06秒で区間6位の溜池一太がSGホールディングスへ、10区を走った吉中祐太が安川電機へ進む。ファンからはXに様々なコメントが並んだ。

吉居が2つ上の兄・大和がいるトヨタへ進むのを喜ぶファンが多く「また吉居兄弟を一緒に応援できるんだ嬉しい」「お兄ちゃんと一緒かぁ。何と胸熱な！頑張れ！」「トヨタで再び吉居兄弟見れるの知って小躍りしている」「吉居兄弟時代終わるの悲しいけど、トヨタでまた一緒とかアツいな」とコメントが並んだ。

また溜池の進路が意外だったという声も多く「溜池SGホールディングスは意外すぎるな」「溜池くんのSGHは意外！龍神駅伝楽しみだな〜〜！」という声も。トヨタ自動車も、SGグループホールディングスも元日のニューイヤー駅伝を走っており「応援する実業団が増えてしまった」という声もあった。



（THE ANSWER編集部）