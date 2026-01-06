存在感抜群のチャームが流行必至!? 2026年の“ファッション”トレンド予測

2026年のファッションのトレンドは、ロマンティック、スポーツMIX、リラックスがキーワード。小物は個性爆発＆インパクト大のチャームがブームの予感。

甘さとスポーティ。トレンドは二分

ファッションにおけるデザインのトレンドは二極化しそうだと分析する、スタイリストの番場直美さん。

「色に関しては、2025年は淡いピンクが流行りましたが、2026年はスモーキーでくすんだピンクのアイテムが目に留まります。デザインでいうと、ラッフルやフリルなどを取り入れたロマンティックなものと、スポーティなテイストに分かれていて、自分の好きなトレンドを見つけて拾うのが楽しい年になりそう」

具体的なアイテムとしては、リラックス感のあるジャケット。

「かっちりとしていたりフォーマルなものではなく、柔らかな生地感でラフな印象を受けるジャケットを、春夏シーズンではよく目にしました。中にビスチェなどデザイン性の高いブラトップを合わせた着こなしも多いです。また、小さな小銭入れがついたようなポーチネックレスも、バリエーション豊かに登場。近年のミニマル志向の流れを汲んでいるのかもしれません。素材はメタルではなくレザー。ジャケットと同様にリラックス感がある点が特徴的です。

あと、各ハイメゾンが提案していたのがデニムスタイルで、なかでも注目を集めそうなのがブルージーンズ。Tシャツを合わせてシンプルに着るというより、甘めのディテールを取り入れた構築的なデザインのトップスと合わせるスタイルが増えそうです。2025年のトレンドでもあったローライズのパンツやスカートも引き続き流行りそう。少し前にY2Kブームもありましたが、近年、若い子にとっては新鮮に映るリバイバルものが、小出しにトレンドになっている印象も受けます」

「SHIBUYA109 lab.」所長・長田麻衣さんは、3Dプリンターで作ったデコラティブなチャームがブームになる気配をキャッチ。

「リップクリームのキャップにつけられるものなど、エッジの利いたチャームをデザインして3Dプリンターで作り、販売している若いクリエイターが、私の周りにも増えています。すでに韓国で流行っているという話も聞いているので、間違いなく来ると思います」

#スポーツMIX、#ピンク

日常に取り入れやすい対極のテイストが台頭

くすんだピンクにフリルといった、ほどよい甘さのあるカラーやデザインが目立つ2026年春夏シーズン。一方、スポーティなエッセンスを落とし込んだスタイルも、さまざまなブランドで発見！ 日々の着こなしに取り入れやすいところがうれしい。

TOGA（トーガ）

BAUM UND PFERDGARTEN（バウム ウンド ヘルガーテン）

#リラックステーラード、#ポーチネックレス

リラックス感＆抜け感のあるラフなアイテムがトレンドに

柔らかな素材やゆったりとしたシルエットの、ほどよく力の抜けたテーラードジャケットが、春夏シーズンにたくさん登場。また、小物では首から下げる小さなポーチネックレスが目を引く。どちらも柔らかな空気感を纏っているところが共通点。

COACH（コーチ）

#じゃらづけチャーム

存在感を放つアイテムが韓国ではすでにブームに

3Dプリンターで作られた「SHARKHEADꓭABY」のリップホルダー（\3,500〜）は、ブランドのマスコットであるうさちゃん3匹がホールドする姿に一目惚れ必至。バッグやベルトループにつけてもかわいい。

お話を伺った方々

番場直美

ばんば・なおみ スタイリスト。白男川清美さんに師事した後、2005年に独立。ananの「Antenna」ページをはじめ、雑誌などのメディアや広告、CMなど、幅広いフィールドで活躍している。俳優やアーティストなど、著名人のスタイリングも数多く手がけている。

長田麻衣

おさだ・まい 若者研究機関「SHIBUYA109 lab.」所長、マーケター。Z世代のトレンドやカルチャーに精通、情報番組のコメンテーターを務めるなど幅広く活動。著書に『若者の「生の声」から創る SHIBUYA109式Z世代マーケティング』（プレジデント社）。