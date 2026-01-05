¡Ú¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡Û¥Ú¥½°Â¡¢ÂÐÊÆ´Ø·¸·Ù²ü¤Ê¤É¤Ç=¥á¥¥·¥³¥Ú¥½
¡Ú¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡Û¥Ú¥½°Â¡¢ÂÐÊÆ´Ø·¸·Ù²ü¤Ê¤É¤Ç=¥á¥¥·¥³¥Ú¥½
¡¡¥É¥ë¥Ú¥½¤ÏÀè½µËö¤Î£±£·¡¥£¹£°Á°¸å¤«¤é£±£·¡¥£¹£¸¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÌäÂê¤Ê¤É¤ÇÄ«¤«¤é¾å¾º¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÄ´À°¤â¡¢ºÆ¤Ó£±£·¡¥£¹£¸Âæ¤òÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¥Ú¥½°Â¤¬¿Ê¤à¡£ÃæÆîÊÆ¤Î¶ÛÇ÷²½¤Ë²Ã¤¨¡¢ËãÌôÌäÂê¤Ç¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¥á¥¥·¥³¤Ø¤ÎÉÔËþ¤Ê¤É¤¬¥Ú¥½Çä¤ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
USDMXN¡¡17.968
¡¡¥É¥ë¥Ú¥½¤ÏÀè½µËö¤Î£±£·¡¥£¹£°Á°¸å¤«¤é£±£·¡¥£¹£¸¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÌäÂê¤Ê¤É¤ÇÄ«¤«¤é¾å¾º¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÄ´À°¤â¡¢ºÆ¤Ó£±£·¡¥£¹£¸Âæ¤òÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¥Ú¥½°Â¤¬¿Ê¤à¡£ÃæÆîÊÆ¤Î¶ÛÇ÷²½¤Ë²Ã¤¨¡¢ËãÌôÌäÂê¤Ç¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¥á¥¥·¥³¤Ø¤ÎÉÔËþ¤Ê¤É¤¬¥Ú¥½Çä¤ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
USDMXN¡¡17.968