マキア3月号特別版の付録が豪華！ゆきりんのクッションファンデ現品サイズはお得すぎ...。

集英社の美容雑誌「MAQUIA（マキア）」2026年3月号特別版の付録が豪華です！

なんと、「ゆきりん」こと柏木由紀さんがプロデュースするコスメブランド「upink（ユーピンク）」のクッションファンデの現品サイズが付いています。

さらに「ベビーワセリンリップ」も！

2023年に誕生した「ユーピンク」は、「わたしのための"かわいい"」がコンセプトのコスメブランドです。年齢にかかわらず、好きなものを身に着け、自分のために可愛くなってほしい、という柏木さんの想いが込められています。

付録の「ユーピンク カバー＆グロウクッション」は2200円で販売されている商品です。「01 ライトベージュ」または「02 ナチュラルベージュ」のどちらかが入っています。色は選べません。

雑誌の販売価格は950円なので、このクッションファンデの現品サイズが付録の時点でかなりお得感があります。

さらに、「ベビーワセリンリップ」の現品サイズ（10g）、「ヒルマイルドライト しっとり化粧水／なめらか乳液」のサンプル（各1包ずつ）も付いています。乾燥シーズンにうれしい内容ですよね。

お得感満載の「マキア」2026年3月号特別版の発売日は26年1月22日です。

通販サイト「セブンネットショッピング」、Amazonでは12月23日時点で売り切れとなっています。

欲しい人は、店頭での入手をおすすめします。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）