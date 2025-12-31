¥ß¥»¥¹3¿Í¤¬¡Ø¥ì¥³Âç¡ÙÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÅê¹Æ¡Ö²Î¤ò²Î¤¦¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¹õ°áÁõ¤Ç½â¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿À²¤ì¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤â¡£3Ï¢ÇÆ¤Ë¾Î»¿¡õ½ËÊ¡»¦Åþ¡ª
Mrs. GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¸µµ®¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡ØÂè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
3¿Í¤Ï¡Ö¥Àー¥ê¥ó¡×¤ÇÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ÈÖÁÈÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡¢¼õ¾Þ¤Î´î¤Ó¤¬ÅÁ¤ï¤ë¼Ì¿¿¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¢£½â¤ò°Ï¤ß¡¢À²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ëMrs. GREEN APPLE
Âç¿¹¤Ï¡¢X¤ÈInstagram¤Ç¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥ìー¥¹¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¶ß¸µ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î°áÁõ»Ñ¤Ç¥Ôー¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¸«¤»¡¢¡Ö¥ì¥³Âç¡¢Âç¾Þ3Ï¢ÇÆ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£²Î¤ò²Î¤¦¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡£¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£²º¤ä¤«¤ËÈù¾Ð¤àÉ½¾ð¤«¤é¤Ï¡¢3Ï¢ÇÆ¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿½¼¼Â´¶¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ã°æÞæÅÍ¤Ï¡¢3¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ½â¤ò°Ï¤ó¤À¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£Ãæ±û¤ËÎ©¤ÄÂç¿¹¤ò¶´¤à¤è¤¦¤Ë¡¢¼ã°æ¤ÈÆ£ß·ÎÃ²Í¤¬ÊÂ¤Ó¡¢À²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¼ã°æ¤Ï¡Ö3Ï¢ÇÆ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Ã¡ª¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤¿¡£
Æ£ß·¤Ï¡¢¥Ñー¥×¥ë¥Ø¥¢¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê2Ëç¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥³Âç»°Ï¢ÇÆ¡£¡£¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¹¥Æー¥¸¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¼õ¾ÞµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È
¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¡¢Mrs. GREEN APPLE¤ÎX¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æー¥¸¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¼õ¾ÞµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Ãæ±û¤ÎÂç¿¹¤ò¶´¤à¤è¤¦¤Ë¼ã°æ¤ÈÆ£ß·¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Ã£À®´¶¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Æ£ß·¤ÏÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¤Î½â¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¥«¥á¥é¤Ø¸þ¤±¤Æ·Ç¤²¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£°ìÊý¡¢Âç¿¹¤È¼ã°æ¤â¼«Á³ÂÎ¤Î¥Ýー¥º¤ÇÎ©¤Á¡¢Ä¹Ç¯ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿Êâ¤ß¤È¡¢3Ï¢ÇÆ¤È¤¤¤¦²÷µó¤Î½Å¤ß¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö3Ï¢ÇÆ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖJAM¡ÇS¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¿´¤¬¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö´¶Æ°¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£