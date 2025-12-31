¡Ö¼ä¤·¤¤¡×¡ÖÌ´¤«¤é³Ð¤á¤ë¤è¤¦¡×¡ÄËüÇî¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤¤ç¤¦12¡¦31¥µ¡¼¥Ó¥¹½ªÎ»¡¡´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¡õ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥¤¥é¥¹¥È¢ªº£¸å¤òÀâÌÀ
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÍè¾ì¼Ô¸þ¤±¸ø¼°¥Ý¡¼¥¿¥ë¥¢¥×¥ê¡¿¥µ¥¤¥È¡ÖEXPO 2025 Visitors¡×¤¬¡¢¤¤ç¤¦12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖVisitors¡×¤Ï¡¢ËüÇîÍè¾ì¼Ô¤¬Íè¾ì¤ä¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÍ½Ìó¤Ê¤É¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬¿Ü¤À¤Ã¤¿¡£12·î30ÆüÉÕ¤Ç¡ÖEXPO 2025 Visitors¤Î¤´ÍøÍÑ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È°ÆÆâ¤·¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬¥Ð¥¤¥Ð¥¤¤¹¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖEXPO 2025 Visitors¤Ï12·î31Æü23:59¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£²ñ´üÁ°¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£EXPO 2025 Visitors¤Ï²ñ´üÃæ¤â¤¤¤¯¤Ä¤«µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯EXPO 2025 Visitors¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ï°ú¤Â³¤±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸Æâ¤Ë2026Ç¯¾å½Ü¤òÌÜÅÓ¤Ë¡¢°ìÉôµ¡Ç½¤ò¸ÂÄê¤·¤¿Visitors¥ì¥¬¥·¡¼¥µ¥¤¥È¤ò¸ø³«½àÈ÷Ãæ¤Ç¤¹¡×¤ÈÍ½¹ð¡£
¡¡¡Ö¸ø³«Æü»þ¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¼ä¤·¤¤¡×¡Ö¤½¤¦¤«¡¢EXPO 2025 Visitors¤â¥µ¡¼¥Ó¥¹½ªÎ»¤«¡¢¤â¤¦Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤â±ó¤¤ÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¿¤Ê¡Ä¡×¡Ö Ì´¤«¤é³Ð¤á¤ë¤è¤¦¤ËÂçºåËüÇî¤ò²á¤´¤·¤¿¾Ú¤¬°ì¤Ä¤º¤Ä¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Þ¥Ã¥×¤È¥Ê¥Óµ¡Ç½ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤ÎÀ¼¤¬SNS¤Ê¤É¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ÏÇ¯Ëö¤âÂç³èÌö¤Ç¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Ï¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡¢¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®Ç¯±Û¤·À¸ÊüÁ÷SP¡ª¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ø¤ÎÅÐ¾ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
