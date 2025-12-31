WÇÕ¤ÇÆüËÜ¤ÈÂÐÀï¤â¡ÖÅö¤¿¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡¡¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾×·âÃÆ¡ÖÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¾å¼ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Í¡©¡×¡¡
¡¡¥â¥í¥Ã¥³ÂåÉ½¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö12·î29Æü¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀá¤Ç¥¶¥ó¥Ó¥¢¤Ë3-0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢2¾¡1Ê¬¤±¤ÇAÁÈ¤ò¼ó°ÌÄÌ²á¤·¤¿¡£
¡¡¥®¥ê¥·¥ã1Éô¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ëFW¥¢¥æ¥Ö¡¦¥¨¥ë¡¦¥«¡¼¥Ó¤Î¥´¡¼¥ë¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÏ¸µ³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥â¥í¥Ã¥³¤Ï1¾¡1Ê¬¤±¤Ç·Þ¤¨¤¿¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤ÎºÇ½ªÀï¤Ç¥¶¥ó¥Ó¥¢¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾9Ê¬¤ËÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ë¡¦¥«¡¼¥Ó¤Ï¡¢¸åÈ¾5Ê¬¤ËºÆ¤ÓÌ¥¤»¤ë¡£¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥´¡¼¥ëÁ°¤Ø¥¯¥í¥¹¤¬Æþ¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤Æº¸Â¤Ç¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¡£¸«»ö¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ë¥´¥é¥Ã¥½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³«ËëÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥³¥â¥íÀï¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸¤¯¥Ð¥¤¥·¥¯¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ë¡¦¥«¡¼¥Ó¡£¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç2ÅÙÌÜ¤ÎÂçµ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥â¥í¥Ã¥³¤ÏÁ°²ó2022Ç¯¤Î¥«¥¿¡¼¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ç4¶¯Æþ¤ê¡£ÍèÇ¯¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÆ±¤¸CÁÈ¤ËÆþ¤ê¡¢FÁÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÆüËÜ¤È¤Ï·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥¨¥ë¡¦¥«¡¼¥Ó¤Î¥´¥é¥Ã¥½¤Ë¡¢SNS¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¾×·â¡£¡ÖWÇÕÅö¤¿¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¶¯¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¤¦¤Þ¤¹¤®¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤À¡×¡Ö¥â¥í¥Ã¥³¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡ÖÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¥Ð¥¤¥·¥¯¥ë¾å¼ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Í¡©¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë