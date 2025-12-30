Cath Kidston¤Î¿·Ç¯¸ÂÄêBAG¤¬ÅÐ¾ì♡Áª¤Ù¤ë6¼ï¤ÎÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È
ËèÇ¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¡¢Cath Kidston¤Î¿·Ç¯¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬2026Ç¯¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£±Ñ¹ñ¤é¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤Ê¥×¥ê¥ó¥È¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿NEW YEAR BAG¤Ï¡¢¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤È»¨²ß¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¡£Ãæ¿È¤¬¸«¤¨¤ë°Â¿´´¶¤È¡¢Áª¤Ö³Ú¤·¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤°ìÇ¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¡¢¿´¤È¤¤á¤¯Cath Kidston¤ÎÀ¤³¦¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«♡
¿·Ç¯¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°
NEW YEAR BAG¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢²£·¿¤Ç¥Þ¥ÁÉÕ¤¤ÎÂçÍÆÎÌ¥¿¥¤¥×¡£·ÚÎÌ¤ÊÇö¼ê¥³¥Ã¥È¥óÁÇºà¤Ç¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤à¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉáÃÊ¤Î¤ªÇã¤¤Êª¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¸ý¸µ¤Î¥ê¥Ü¥ó¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£ÊÁ¤ÏBows&Rose¡¢Strawberry Garden¡¢Cow Girl¤Î3¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÁ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¹ë²Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤ÏÊÁ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¡¢Á´6¼ïÎà¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
Bows&RoseÊÁ¤Ï»¨²ß5ÅÀ¥»¥Ã¥È³Æ9,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£Æ«´ï¤Î¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤È¥×¥ìー¥È¡¢¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡¢¥Õ¥ê¥ë¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ýー¥Á¡¢¥É¥íー¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥Ýー¥Á¤¬Æþ¤ê¡¢¥Ö¥ëー·Ï¤È¥Ô¥ó¥¯·Ï¤Î2¼ïÎàÅ¸³«¤Ç¤¹¡£
Strawberry GardenÊÁ¤Ï»¨²ß6ÅÀ¥»¥Ã¥È³Æ9,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
¥¬¥é¥¹¥×¥ìー¥È¡¢¥°¥é¥¹¥¿¥ó¥Ö¥éー¡¢¥Õ¥ê¥ë¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ýー¥Á¡¢¥¿¥ª¥ë¥Ï¥ó¥«¥Á¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥é¥Ö¥êー¥â¥Áー¥ÕÊÁ¤È¥Á¥§¥êーÊÁ¤Î2¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
Cow GirlÊÁ¤Ï»¨²ß3ÅÀ¥»¥Ã¥È³Æ5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¥ªー¥Ð¥ë¥³¥¤¥ó¥Ñー¥¹¡¢¥¸¥Ã¥×¥É¥Ñー¥¹¡¢¥¹¥âー¥ë¥Ö¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥°¤ò´Þ¤àPVC¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°ÁÇºà¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥¯·Ï¤È¥Ö¥ëー·Ï¤Î2¼ïÎà¤òÅ¸³«¡£
Ê£¿ô¹ØÆþ¤·¤Æ¤âÆ±¤¸Ãæ¿È¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Cath Kidston¤È·Þ¤¨¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¿·Ç¯
¼ÂÍÑÀ¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Cath Kidston¤ÎNEW YEAR BAG¤Ï¡¢¿·Ç¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÊÁ¤ä¥»¥Ã¥È¤òÁª¤Ö»þ´Ö¤â¡¢³«¤±¤ë½Ö´Ö¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÁá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£Cath Kidston¤È¤È¤â¤Ë¡¢²Ú¤ä¤«¤Ç¿´Ìö¤ë¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡