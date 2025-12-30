²£ÉÍ¥´¥à¹©¾ì15¿Í»É½ý»ö·ï¡¡Èï³²¼ÔÁ´°÷¤¬¸µ½¾¶È°÷¡¦¾®»³²íµ®ÍÆµ¿¼Ô¤ÈÌÌ¼±¤Ê¤· ¡Ö¿¦¾ì¤Ç·ù¤¬¤é¤»¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡×»Ý¤Î¶¡½Ò¡¡ÀÅ²¬
15¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¹©¾ì½±·â»ö·ï¤Ç¿·¤¿¤Ê»ö¼Â¡¢È½ÌÀ¤Ç¤¹¡£
26Æü¡¢ÀÅ²¬¸©¤Î²£ÉÍ¥´¥à»°Åç¹©¾ì¤Ç¡¢ÃËÀ½¾¶È°÷¡Ê28¡Ë¤ò¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç»É¤·¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿¸µ½¾¶È°÷¤Î¾®»³²íµ®ÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ15¿Í¤¬Éé½ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾®»³ÍÆµ¿¼Ô¤ÈÉé½ý¼ÔÁ´°÷¤È¤Î´Ö¤ËÌÌ¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®»³ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¿¦¾ì¤Ç·ù¤¬¤é¤»¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£