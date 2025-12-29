アウトドア＆防災に大活躍！【ジェントス】の万能LEDランタンがAmazon限定で販売中！
キャンプ・車中泊・非常時にも◎Amazon限定の【ジェントス】LEDランタンがいまならお買い得！
1,000ルーメンという圧倒的な明るさで、360度全体を照らす。暗闇も、まるで昼間のような明るさに。
選べる3色のモード。温もりのある「暖色」から昼間のような明るさの「昼白色」の間で調整可能。部屋の中や、屋外のアウトドアシーンなど、用途・シチュエーションに合わせて光源の色を選べる。また、スイッチを長押しすれば、お好みの明るさに自由に調整可能な「無段階調光」機能付き。
本物の炎のように暖色光量がランダムに変化する「キャンドルモード」も搭載。
上部にハンドル、底面にはフックつき。置いたり、手に持ったり、吊るしたり、引っ掛けたり、様々な使い方ができる。
