¡Ø²ÐÀ±¤Î½÷²¦¡Ù¤ÏSF¥É¥é¥Þ¤Î°Î¶È¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡¡¥¹¥ê¡¦¥ê¥ó¤Î¼Çµï¤òÄ¶¤¨¤¿¾Ð´é¤ËÎÞ
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø²ÐÀ±¤Î½÷²¦¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤¬12·î27Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Á´3²ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿Êª¸ì¤Î´°·ë²ó¡£»ë³Ð¾ã³²¤¬¤¢¤ë²ÐÀ±À¸¤Þ¤ì¤Î¥ê¥ê¡Ê¥¹¥ê¡¦¥ê¥ó¡Ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡¢¤½¤ÎÎø¿Í¤ÇÃÏµå¤ËÊë¤é¤¹¥¢¥ª¥È¡Ê¿ûÅÄ¾Úö¡Ë¡¢¥ê¥ê¤ÎÊì¿Æ¤Ç²ÐÀ±¤òÅý¼£¤¹¤ëÁÈ¿¥ISDA¤ÎÆüËÜ»Ù¶ÉÄ¹¥¿¥¥Þ¡ÊµÜÂô¤ê¤¨¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Î»×¤¤¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢É®¼Ô¤¬Á´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤ÆÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤¬¥«¥ï¥Ê¥Ù¡ÊµÈ²¬½¨Î´¡Ë¤Î²Ê³Ø¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼¹Ç°¡¢¶ìÇº¡¢¸ÉÆÈ¤À¤Ã¤¿¡£
»²¹Í¡§¿ûÅÄ¾Úö¤¬¹Í¤¨¤ë¡È100Ç¯Àè¤ÎÌ¤Íè¡É¤È¤Ï¡©¡¡¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯º£¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¡Ø²ÐÀ±¤Î½÷²¦¡Ù¤Ï¿ÍÎà¤¬²ÐÀ±°Ü½»¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë100Ç¯¸å¤ÎÌ¤Íè¤òÉÁ¤¯SF¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£²ÐÀ±¤ÈÃÏµå¤Î¿Í¡¹¤ÎÍßË¾¤È´õË¾¤¬¸òºø¤¹¤ë¥¹¥Èー¥êー¤Î¼´¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢ÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿Ææ¤ÎÊªÂÎ¤À¡£¼¿¹õ¤ÎµåÂÎ¤ÇÄ¶½Å¸µÁÇ¤ÎÊªÂÎ¤Ï¡¢ÇüÂç¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¸»¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¬¤Ç¤¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢²ÐÀ±¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤Û¤É¤Î´í¸±À¤òÕÔ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Î¥é¥¹¥Ü¥¹¤È¤â¸À¤¨¤ëISDA¤ÎºÇ¹âÀÕÇ¤¼Ô¡¦¥Õ¥¡¥óÁíÄ¹¡Ê¥µ¥ó¥Ç¥£¡¦¥Á¥ã¥ó¡Ë¤Ï¡¢ÊªÂÎ¤ò»È¤Ã¤Æ²ÐÀ±¤ò¥Æ¥é¥Õ¥©ー¥ß¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¡£ÃÏµåµ¢´Ô·×²è¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢²ÐÀ±¤Ë»Ä¤Ã¤¿¿Í¡¹¤ò¾Æ¤»¦¤·¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡¢¥Õ¥¡¥óÁíÄ¹¤Î»äÍø»äÍß¤Î¤¿¤á¤Ë¡È±§Ãè¤Î¥Î¥¢¤ÎÈ¢½®¡É¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¶²¤í¤·¤¤·×²è¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âè3²ó¤Ç¤Ï¡¢ÊªÂÎ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈëÌ©¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢ÊªÂÎ¤ÎÄÌ¿®µ¡Ç½¡£8800ËükmÎ¥¤ì¤¿²ÐÀ±¤ÈÃÏµå¤È¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¥à¥é¥°¤¬20Ê¬¤¢¤ë¡£ÄÌ¿®µ¡´ï¥â¥Ç¥£¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î¥ê¥ê¤È¥¢¥ª¥È¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¡¢¸½Âå¤ÎÃÏµå¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤¢¤ë¼ï¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÊÎø°¦¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥ê¥ê¤ÎÀ¼¤¬ÊªÂÎ¤òµ¯Æ°¤µ¤»¡¢¿·¤¿¤ÊÎÏ¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢²ÐÀ±¤ÈÃÏµå¤ò¤Ä¤Ê¤°¥ïー¥à¥Ûー¥ë¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤ÇÆ±»þÄÌ¿®¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¸÷¤ÎÂ®ÅÙ¤òÄ¶¤¨¡¢²ÐÀ±¤ÈÃÏµå¤ò·Ò¤°¡£
¡¡¤³¤ÎÊªÂÎ¤ÎÄÌ¿®µ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÌÜÀè¤Î100¿Í¡¢1000¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥óÁíÄ¹¤ÎºöÎ¬¤Ï²ÐÀ±¤Î½»Ì±¤Ø¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢²ÐÀ±¤ÈÃÏµå¡¢ISDA¤È¥³¥¯ー¥ó¤Î¾×ÆÍ¡¢º®Íð¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¡È¥·¥çー¡É¤ò±é½Ð¤·¤¿¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¡Ê¥Ç¥¤¥§¥ß¡¦¥ª¥«¥ó¥é¥¦¥©¥ó¡Ë¤ä22Ç¯Á°¤Î±§Ãè¹Á»ö·ï¤Ç»àË´¤·¤¿¥·¥å¥¬ー¡Ê¥½¥¦¥¸¡¦¥¢¥é¥¤¡Ë¤ÎËå¡¦¥¬¥ì¡Ê¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¡Ë¤Î¹ðÇò¡¢ISDA¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç¿¿¼Â¤òÄÉ¤¤µá¤á¤¿¥Þ¥ë¡Ê¿û¸¶¾®½Õ¡Ë¤È¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬ÌöÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡È¸Î¶¿¡É¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤À¡£¿ÍÎà¤¬²ÐÀ±¤Ë°Ü¤ê½»¤ó¤Ç40Ç¯¡£¥ê¥ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²ÐÀ±¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿À¤Âå¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃÊ³¬¡£¤·¤«¤·¡¢±§Ãè¹Á»ö·ï¤ò»Å³Ý¤±¤¿¸µ¶§¤Ç¤â¤¢¤ë¥Õ¥¡¥óÁíÄ¹¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²ÐÀ±¤È¤¤¤¦¸Î¶¿¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¬¥ì¤Î¡Ö40Ç¯¤Ç²ÐÀ±¤Ë¤âÎò»Ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö²ÐÀ±¤ÎÌ¤Íè¤Ë²Òº¬¤Ï»Ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤Ï¡¢¥³¥¯ー¥ó¤Î¿Í¡¹¤ä²ÈÂ²¤È¤Î»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿²ÐÀ±¤È¤¤¤¦¸Î¶¿¤ò»×¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡¡²ÐÀ±¤òÎ¥¤ì¡¢ÃÏµå¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¥ê¥ê¡á¥¹¥ê¡¦¥ê¥ó¤Î¼Çµï¤â´¶Æ°Åª¤À¤Ã¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¥¿¥¥Þ¤ÎÆ÷¤¤¤ä²¹¤â¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¾Ð´é¤¬°î¤ì½Ð¤¹¡£±éµ»¾å¤Ç¤ÎÌÕÌÜ¤È¤¤¤¦¥Ï¥ó¥Ç¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¡¢ÂæÏÑ½Ð¿È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¸ì¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥»¥ê¥Õ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥®¥¿ー±éÁÕ¤È¤¤¤¦Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤êÆñµ·¤Ç¡¢²á¹ó¤Ê»£±Æ´ü´Ö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¥¹¥ê¤Î¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¼Çµï¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡¢¼«Á³¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¼ç¿Í¸ø¤ËÈà½÷¤¬È´Å§¤µ¤ì¤¿°ÕÌ£¤ò²þ¤á¤ÆÄË´¶¤¹¤ë¡£¥¨¥ó¥É¥íー¥ëÁ°¡¢¥¢¥ª¥È¤È°ì½ï¤Ë½é¤á¤Æ³¤¤Ë¿¨¤ì¤ë¥·ー¥ó¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥ª¥È¤¬¥®¥¿ー¤òÃÆ¤¡¢¥ê¥ê¤¬²Î¾§¤¹¤ë¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤«¤é¤Ï¡¢²»³Ú¤¬¡Ø²ÐÀ±¤Î½÷²¦¡Ù¤òºÌ¤ëÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¤Î°ì¤Ä¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¡¡Âè1²óËÁÆ¬¡¢Âè3²ó¤Î¥¨¥ó¥É¥íー¥ë¸å¤Î¥é¥¹¥È¤È¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ÈºÇ¸å¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥«¥ï¥Ê¥Ù¤À¤Ã¤¿¡£22Ç¯Á°¤ËÃÏµå¤ÇÆæ¤ÎÊªÂÎ¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤â¡¢ÊªÂÎ¤Ï¹úÁ³¤È¾ÃÌÇ¡£²ÐÀ±¤Ë¤â¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Ò¤¿¤¹¤éÃµ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎÃæ°æ¶ÇÉ§¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¤Æ¡¢¥¹¥Èー¥êー¤ÎÃì¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖÌ¤ÃÎ¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬²Ê³Ø¼Ô¤ÎÆü¾ï¤Ç¤¢¤ë¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µÈ²¬½¨Î´¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥«¥ï¥Ê¥Ù¤ÎÊªÂÎ¤òÃµ¤·Â³¤±¤ë¡Ö¼¹Ç°¤È¸ÉÆÈ´¶¡×¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²ÐÀ±¤ÇºÆ¤ÓÊªÂÎ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿»þ¤ÎÀä¶«¤Ï¡¢²Ê³Ø¼Ô¤¬22Ç¯¤È¤¤¤¦¸ÉÆÈ¤òÄ¶¤¨¤¿Àè¤Ë¤¢¤ë¼¹Ç°¤¬¼Â¤Ã¤¿È¯¸«¤Ç¤¢¤ê¡¢´î¤Ó¤òÉ½¤·¤¿º²¤Î±éµ»¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ËÂ³¡¹¤È¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥í¥°¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢2Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ø²ÐÀ±¤Î½÷²¦¡Ù¤È¤¤¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¶Ã¤¤ò¶Ø¤¸ÆÀ¤Ê¤¤¡£·è¤·¤ÆÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤100Ç¯¸å¤ÎÌ¤Íè¤òÁÛÁü¤·¡¢ÁÏÂ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Þ¤¿¡ÖÌ¤ÃÎ¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£ÆüËÜ¤ÎÃÏ¾åÇÈ¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥±ー¥ë¤ÎSF¥É¥é¥Þ¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤Î°Î¶È¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤À¡£
»²¾È¢¨ https://www.nhk.jp/g/ts/54KJPL1QGM/blog/bl/p987Er5pz4/bp/pAwW2NomgA/¡ÊÊ¸¡áÅÏÊÕ¾´¹À¡Ë