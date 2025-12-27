読者が選ぶ「冬に観たい韓国ドラマ」トップ10を発表【モデルプレスランキング】
【モデルプレス＝2025/12/27】エンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」では、「冬に観たい韓国ドラマといえば？」というテーマで読者アンケートを実施。トップ10を発表する。
1位：「トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜」（2016年）
2位：「星から来たあなた」（2013年）
3位：「冬のソナタ」（2002年）
4位：「私の夫と結婚して」（2024年）
5位：「愛の不時着」（2019年）
6位：「涙の女王」（2024年）
7位：「ピノキオ」（2014年）
8位：「ごめん、愛してる」（2004年）
9位：「ロマンスは別冊付録」（2019年）
10位：「よくおごってくれる綺麗なお姉さん」（2018年）
調査期間：12月9日〜18日
回答数：200件
2016年の放送以来、冬ドラマの金字塔として不動の人気を誇る「トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜」。コン・ユ演じる不滅の命を持つトッケビと、キム・ゴウン演じるトッケビの花嫁の切なくも美しい運命の恋を描く。映画のような映像美と雪景色の幻想的な世界観、そして心震えるOSTが涙を誘い、今なお多くの視聴者が「人生最高のドラマ」に挙げる名作だ。
＜読者コメント＞
・「楽しい、切ない、カッコいい、奇想天外のお話で大好きな作品。冬に観ても心があたたまる」
・「韓国ドラマで一番好きで、よく観返すため」
・「冬になると必ず観返したくなる、私の人生ドラマ」
・「映像も音楽も美しくて号泣。余韻がすごいです」
・「コン・ユのコート姿が最高。冬ドラマの金字塔！」
2013年に放送され、最高視聴率33.2%を記録した「星から来たあなた」。キム・スヒョン演じる冷静沈着な宇宙人と、チョン・ジヒョン演じる自由奔放なトップ女優との奇跡の恋を描く。凍った湖での時間停止キスなど冬ならではの幻想的な名シーンも多く、アジア全土で社会現象を巻き起こしたファンタジー・ラブコメディの決定版だ。
＜読者コメント＞
・「主演2人の掛け合いが最高」
・「雪の湖でのキスシーンが幻想的で美しすぎる」
・「ツンデレ演技に沼った」
・「この季節になると何回でも観たくなる」
・「ときめきたいときはこれ」
2002年に放送され、日本中に空前の「韓流ブーム」を巻き起こした金字塔「冬のソナタ」。ペ・ヨンジュンとチェ・ジウが織りなす、初恋と運命に翻弄される純愛ストーリーは涙なしでは観られない。雪だるまや並木道など、美しい冬の情景と共に描かれる切ない愛の行方は、今なお色褪せない不朽の名作として愛され続けている。
＜読者コメント＞
・「韓流の原点。全てはここから始まった」
・「永遠の名作」
・「初雪を観るたびにこのドラマを思い出す」
・「ヨン様の優しさとマフラー姿が懐かしい」
・「親子3代でハマった」
2024年1月の放送開始と共にブームを巻き起こしたパク・ミニョン主演「私の夫と結婚して」。夫と親友に殺された主人公が過去へタイムスリップし、2人に過酷な運命を返上する痛快復讐劇だ。ドロドロな設定ながら悪を成敗するスカッとした展開や、ナ・イヌ演じる上司との恋模様に注目が集まり、Prime Videoのランキングを席巻。小芝風花＆佐藤健による日本版と比較して観ても楽しい。
＜読者コメント＞
・「展開が早くてスカッとする！」
・「パク・ミニョンの覚醒した姿が美しすぎ」
・「部長の不器用な優しさに沼りました」
・「ドロドロなのに爽快感がすごくて最高」
・「ゴミ夫の演技がリアル」
2019年に放送され、日本に第4次韓流ブームを巻き起こした不動の名作「愛の不時着」。北朝鮮に不時着した財閥令嬢と、堅物将校の国境を越えた愛を描く。スイスの壮大な雪景色や、厳しい寒さの中で互いを温め合う献身的な姿は涙なしでは観られず、冬になるたびに2人の奇跡を再確認したくなる至極のロマンス。主演のヒョンビンとソン・イェジンが実際に結婚したことでも話題となった。
＜読者コメント＞
・「何度観ても号泣。人生ベストドラマ」
・「ヒョンビンの包容力と雪景色が最高に合う」
・「スイスのラストシーンが最高」
・「寒い季節に2人の温かい愛が心に沁みます」
・「ソン・イェジン様の冬ファッションを真似したくなった」
6位：「涙の女王」
＜読者コメント＞
・「何度も涙しました」
・「ドイツの雪景色と切ない恋が、冬にぴったり」
・「冷えた心も温まる名作」
7位：「ピノキオ」
＜読者コメント＞
・「イルミの中のキスシーンが伝説級」
・「イ・ジョンソクの冬服姿がカッコよすぎます」
・「吹雪の中の記者のシーンをよく覚えてる」
8位：「ごめん、愛してる」
＜読者コメント＞
・「切ないラストは今も忘れられません」
・「冬の冷たさと孤独、深い愛が心に沁みる」
・「主題歌を聴くだけで泣ける」
9位：「ロマンスは別冊付録」
＜読者コメント＞
・「ニット姿が眼福」
・「冬の夜にひたすら癒やされます」
・「本に囲まれる冬も素敵だなと思えた」
10位：「よくおごってくれる綺麗なお姉さん」
＜読者コメント＞
・「心がポカポカする」
・「雪の中でのハグに毎回ときめく」
・「冬の冷たい空気感がよく似合うドラマ」
SNSの総フォロワー数380万人超えの「モデルプレス」が、WEBアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメ・ライフスタイルにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「ベストドラマアワード」や「モデルプレス流行語大賞」などがある。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
