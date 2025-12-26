年末太りを持ち越さない。１日10回【ウエストまわりの印象がスッキリ変わる】簡単エクササイズ
年末に近づくほど、ウエストまわりのもたつきが気になりやすくなる大人世代。寒さや忙しさで体を動かす時間が減り、気づけば下腹だけが残ってしまうこともあります。そこで取り入れたいのが、腹筋と腸腰筋を同時に刺激できる簡単エクササイズ【ひざ曲げニータッチ】。腰に負担をかけにくく無理なく続けられるため、年末太りの予防にも役立ちます。
ひざ曲げニータッチ
（１）床に仰向けに寝そべってひざを軽く曲げ、両腕を斜め上方向に伸ばす
（２）お腹の筋肉を意識しながら腕を真っ直ぐにキープしたまま上半身を起こしていき、指先がひざにタッチするぐらいの位置で２秒間キープしてから（１）の姿勢に戻る
これを“１日あたり10回を目標”に実践します。なお、ひざをタッチするまで上半身を起こすのが難しい方は太ももの真ん中辺りをタッチする形でOK。ただし、この場合も「お腹の筋肉を意識しながら上半身を起こすこと」を心がけましょう。忙しい時期でも取り入れやすいので、年明けをスッキリ迎えてくださいね。＜エクササイズ監修：コシバフウタ（トレーナー歴３年）＞
🌼お腹凹ませ＆姿勢改善！１日10セット【ウエスト−３cmをめざす】簡単エクササイズ