¡Ú¥×¥í¥ì¥¹¡ÛÃª¶¶¹°»ê¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÃË¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¡Ä¹Ç¯¼èºà¤¹¤ë¸µÅì¥¹¥Ýµ¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹ÁÇ´é¤È¡¢¿·ÆüËÜ¤Ç¡Ö¥â¥ÆÃË¡×¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç
¥×¥í¥ì¥¹²òÀâ¼Ô¡¡¼ÆÅÄÁÚ°ì¤Î¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¡×¡Ê23¡Ë
¡¡1982Ç¯¤ËÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¡ÊÅì¥¹¥Ý¡Ë¤ËÆþ¼Ò¸å¡¢40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¼ÆÅÄÁÚ°ì»á¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥×¥í¥ì¥¹Ãæ·ÑÈÖÁÈ¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡Ù¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼èºàÎÏ¤ò¶î»È¤·¤¿¥ì¥¹¥é¡¼¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¼ÆÅÄ»á¤¬¡¢Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£Ï¢ºÜ¤ÎÂè23²ó¤Ï¡¢2026Ç¯£±·î£´Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç°úÂà»î¹ç¤ò¹Ô¤Ê¤¦"100Ç¯¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Î°ïºà"Ãª¶¶¹°»ê¡£¿Íµ¤¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤òºÆ¤ÓÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¸ùÏ«¼Ô¤Î¡¢"¥â¥ÆÃË"¤È¤·¤Æ¤ÎÁÇ´é¤ä²ÈÂ²¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤Ê¤É¡¢Ä¹Ç¯¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¼ÆÅÄ»á¤À¤«¤é¤³¤½ÃÎ¤ëÃª¶¶¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¿·ÆüËÜ¤Î¿Íµ¤²óÉü¤Î¸ùÏ«¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãª¶¶¡¡photo by Ê¿¹©¹¬Íº/¥¢¥Õ¥í
¡Ú"¥â¥ÆÃË"»þÂå¤È¡¢Éã¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î´é¡Û
¡½¡½Ãª¶¶¹°»êÁª¼ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÀÎ¤«¤é"¥â¥ÆÃË"¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£
¼ÆÅÄ¡§¼ã¼ê»þÂå¤Î2002Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Ë¥Ê¥¤¥Õ¤ÇÇØÃæ¤ò»É¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢2016Ç¯¤Ë¡Ö¥Ù¥¹¥È¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼ ¥¤¥¨¥í¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¡×¤È¡Ö¥Ù¥¹¥È¡¦¥Í¥¯¥¿¥¤¾Þ¡×¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë½¸Ãæ¡£¡Ö¤â¤¦¡¢½÷ÀÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½·ëº§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2007Ç¯¤Î10·î¤Ç¤·¤¿¡£
¼ÆÅÄ¡§Ãª¶¶¤Î±ü¤µ¤ó¤ÏÃæ³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢Ãª¶¶¤ÎÊÒÁÛ¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²¿ÅÙ¹ðÇò¤·¤Æ¤âÃÇ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¬¼Â¤Ã¤¿¡£¾ï¤Ë¥¬¡¼¥ë¥Õ¥ì¥ó¥É¤Ï¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¥â¥Æ¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃÇ¤é¤ìÂ³¤±¤Æ¡¢±ü¤µ¤ó°Ê³°¤Î½÷À¤Ë......¤È»×¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¡¢Ãª¶¶¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÃË¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¿·ÆüËÜ¤ËÆþÌç¤·¤Æ¤«¤é£²Ç¯¡¢2001Ç¯¤ËÎëÌÚ·ò»°¡Ê¸½¡§KENSO¡Ë¤È¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥à¡Ö¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Ò¥ë¥º¡×¤òÁÈ¤ó¤Ç¤«¤é¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤¿¡©
¼ÆÅÄ¡§º£¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëKENSO¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ã¤¤»þ¤ÏÈà¤â¥â¥Æ¥â¥Æ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤½¤Îº¢¡¢KENSO¤¬Æ»¾ì¤Ë½÷À¤òÏ¢¤ì¹þ¤ó¤À¤Î¤¬²ñ¼Ò¤Ë¥Ð¥ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç»³ËÜ¾®Å´¤µ¤ó¤¬¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤ì¤Ï¤Þ¤º¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢KENSO¤ò¼÷»Ê²°¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç1ÂÐ1¤ÇÀâ¶µ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«KENSO¤Ï»þ·×¤Ð¤«¤ê¸«¤Æ¥½¥ï¥½¥ï¡£¡ÖÈà½÷¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¡¢ÏÃ¤ÎÅÓÃæ¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ãª¶¶¤¬"¥â¥ÆÃË"¤Î¥ª¡¼¥é¤òÉ½¤Ë½Ð¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤â¡¢¤½¤ó¤ÊKENSO¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤´²ÈÂ²¤Î¤ªÏÃ¤Ï¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¼ÆÅÄ¡§¤¿¤Þ¤Ë¡¢ÌÜ¤òºÙ¤á¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Ì¼¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢º£¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ½¢³èÃæ¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£2011Ç¯¤Î¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÌî¾å¿µÊ¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÈÈ¬ÌÚËã¼Ó»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î·ëº§¼°¤Ë¤Ï¡¢Ãª¶¶¤¬Ì¼¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¾®¤µ¤¯¤Æ¡£Ãª¶¶¤ÎÉ¨¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò¸«¤Æ¡¢¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡Â©»Ò¤µ¤ó¤ÏÂç³Ø¤Ç¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢²»³Ú³èÆ°¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÃª¶¶¤¬Æþ¾ì»þ¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¹Ô¤Ê¤¦¡Ë¥¨¥¢¥®¥¿¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÊª¤Î¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È¡¢Ãª¶¶¤Ï²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥Ý¡¼¥º¤ä¥»¥ê¥Õ¤ò»î¹çÃæ¤Ë»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ë¤âÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤âÂç¥Õ¥¡¥ó¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥Ù¥¹¥È¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¡×¤Ç¤¹¤Í¡£
¼ÆÅÄ¡§¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¾®¤µ¤¤º¢¡¢±¿Æ°²ñ¤ÎÊÝ¸î¼Ô¥ê¥ì¡¼¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÃª¶¶¤¬Áö¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢Ãª¶¶¥³¡¼¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿·ÆüËÜ¥³¡¼¥ë¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¡Ú¥¿¥Ö¡¼»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿³ØÀ¸¥×¥í¥ì¥¹¤«¤éÄ¶¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ë¡Û
¡½¡½Ãª¶¶Áª¼ê¤Ï¡¢¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤¬¼çºÅ¤·¤¿¥×¥í¥ì¥¹¸òÎ®²ñ¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡©
¼ÆÅÄ¡§¡ÖÃª¶¶¤¬Íè¤ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¿ô¤¬°ìµ¤¤ËËÄ¤é¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¸òÎ®²ñ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤ÏËÍ¤¬Ãª¶¶¤òÏ¢¤ì¤Æ³Æ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¾¯¤·¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤«¤é¥µ¥Ã¤ÈÆ°¤¤¤Æ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´é¤äÌ¾Á°¡¢Ä¹½ê¤ä²ñÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤Þ¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬ÉÂµ¤¤Ç¿´ÇÛ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢¸µµ¤¡©¡×¤Èµ¤¸¯¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¼õ¸³À¸¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¡Ö¼õ¸³¡¢¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤ê¡£½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢È±¤ÎÌÓ¤Î¼Á¤¬¤¤¤¤¤È¤«¡¢¼ê¤¬¤¤ì¤¤¤È¤«ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£¤½¤Îµ¤ÇÛ¤ê¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¿·ÆüËÜ¤ò£Ö»ú²óÉü¤µ¤»¤¿Î©Ìò¼Ô¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥ª¡¼¥é¤â¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¼ÆÅÄ¡§ÀÎ¤Ë¡¢ËÍ¤¬ÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤Î»þ´Ö¤¬¶õ¤¤¤¿»þ¤Ë¿·¶¶¤ò»¶ºö¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Ãª¶¶¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¿·¶¶¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í¤¬Â¿¤¤¾ì½ê¤À¤È¡¢Áª¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÂç¤¤¤¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Ãª¶¶¤Ï¤Ò¤ÈÌÜ¤Çµ¤¤Å¤¯¡£¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¤ä¡¢º´»³Áï¤µ¤ó¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãª¶¶¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤â¡¢ÁêÅö¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤À¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÆÅÄ¡§²ñ¿©¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö°úÂà¤·¤¿¤é¥Õ¥ì¥ó¥Á¥È¡¼¥¹¥È¤ò¤¿¤é¤Õ¤¯¿©¤Ù¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï²æËý¡×¤È¡¢¤·¤ß¤¸¤ßÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤ËÉÑÈË¤Ë¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤¢¤È¡¢¥Ù¥¹¥È¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¾Þ¤È¥Ù¥¹¥È¡¦¥Í¥¯¥¿¥¤¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿»þ¤Ë¡¢Áª¹Í°Ñ°÷¤ÎÊý¤È°ì½ï¤ËÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤Ç¿©»ö¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤âÌÍ¤ÎÎÌ¤ÏÈ¾Ê¬¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÅÀ¿´¤ÏÁ´Á³¿©¤Ù¤º¡¢°É¿ÎÆ¦Éå¤âËÍ¤Ë¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¼ã¤¤º¢¤Ï¡¢ÁêÅö¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ãª¶¶Áª¼ê¤Ï³ØÀ¸¥×¥í¥ì¥¹½Ð¿È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö¥º¥ÐÈ´¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡£
¼ÆÅÄ¡§Åö»þ¡¢³ØÀ¸¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¥¿¥Ö¡¼»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãª¶¶ËÜ¿Í¤Ï¥×¥é¥¤¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢É½¤Ë¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ãª¶¶¤Ï³ØÀ¸¥×¥í¥ì¥¹½Ð¿È¼Ô¤âÂ¿¤¤¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼ÃÄÂÎ¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½¡½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï1999Ç¯10·î10Æü¡£¿¿ÊÉÅáµÁ¡ÊÅö»þ¤Ï¿¿ÊÉ¿Ìé¡ËÁª¼ê¤¬Áê¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Î°õ¾Ý¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¼ÆÅÄ¡§ÌÀ¤ë¤¤¤·¡¢¾ÍèÍË¾¤Ç¡Ö¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Æ±´ü¤Ë¤Ï°æ¾åÏË¤ä¼ÆÅÄ¾¡Íê¤â¤¤¤Æ¡¢¼ã¼êÁª¼ê¤ÎÁØ¤¬¸ü¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÃíÌÜÅÙ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£ÆùÂÎ¤Ï¤Ç¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÄ¶¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¡Ú¡Ö°¦¤·¤Æ¤Þ¡Á¤¹¡ª¡×¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡Û
¡½¡½2002Ç¯2·î1Æü¡¢»¥ËÚÂç²ñ¤Î"ÃöÌÚÌäÅú"¤Î»þ¤â¡¢Ãª¶¶Áª¼ê¤Ï¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÆÅÄ¡§ÃæÀ¾³Ø¤ä±ÊÅÄÍµ»Ö¡¢KENSO¤Ê¤É¤â¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤Î»þ¤Ï¤Þ¤ÀÃª¶¶¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥ä¥ó¥°¥é¥¤¥ª¥ó»þÂå¤Ï¡¢ËÍ¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÁª¼ê¤Ç¤â¡¢Ëè²ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤ë»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¡½¡½¡Ö°¦¤·¤Æ¤Þ¡Á¤¹¡ª¡×¤¬·è¤á¥¼¥ê¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤´¤í¤Ç¤¹¤«¡©
¼ÆÅÄ¡§2006Ç¯7·î¡¢IWGP¥Ø¥Ó¡¼²¦ºÂ¤ò½éÂ×´§¤·¤¿»î¹ç¸å¤Ë¡Ö°¦¤·¤Æ¤Þ¡Á¤¹¡ª¡×¤È¥Þ¥¤¥¯¤ÇÀä¶«¤·¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï´ÑµÒ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤º¡¢ÌµÈ¿±þ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼º¾Ð¤¬Ï³¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤±¤É¡¢º£¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÑÂ³¤ÏÎÏ¤Ê¤ê¡£¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ãª¶¶¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ÃæÍ¸¿¿Êå¤Î¡Ö¥¤¥ä¥¡¥ª¡ª¡×¤â¡¢¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¤Î¡Ö¥«¥Í¤Î±«¤¬¹ß¤ë¤¾¡ª¡×¤â¡¢ÆâÆ£Å¯Ìé¤Î¡Ö¥È¥é¥ó¥¡¼¥í¡×¤â¡¢ºÇ½é¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡½¡½¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö100Ç¯¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Î°ïºà¡×¤ÈÌ¾¾è¤ê»Ï¤á¤¿¤ê¡¢¥¨¥¢¥®¥¿¡¼¤ò¤ä¤ê»Ï¤á¤¿¤ê¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¤É¤¦±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¼ÆÅÄ¡§¡Ö100Ç¯¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Î°ïºà¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤´¤í¤À¤Ã¤¿¤«......¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢2008Ç¯¤Î¸åÈ¾¤¯¤é¤¤¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£ÃöÌÚ¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¿¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀµÄ¾¡¢ÌÌ¿©¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢Åö»þ¤Ï¿·ÆüËÜ¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¤¹¤·¡¢µÕ¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÀèÇÚ¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¸¦µæ¤Ç¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï°ã¤¦Êý¸þ¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡×¡Ö¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¡¢°ì¸«¥Á¥ã¥é¤¤´¶¤¸¤Î¡¢º£¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡½¡½ÌÀ³Î¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤¿»þ´ü¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¼ÆÅÄ¡§¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë½ù¡¹¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£Ãª¶¶¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¥Á¥ã¥é¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾®ÎÓË®¾¼¤µ¤ó¤â¡¢¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£´ðÁÃ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢»î¹ç±¿¤Ó¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥Á¥ã¥é¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¡£ÆâÆ£¤â¡¢¥á¥¥·¥³±óÀ¬¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤Æ¤«¤é¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï¤ß¤ó¤Ê¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÁá¤¯Ã¦¤²¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¿·ÆüËÜ¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¥×¥í¥ì¥¹¤Î´ðÁÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÆâÆ£Áª¼ê¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¤â¤¦¤Þ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¼ÆÅÄ¡§³Î¤«¤Ë¤¦¤Þ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ãª¶¶¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤¤ÎÍø¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢ÀµÄ¾¤È¤¤¤¦¤«¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡£¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¥Ï¡¼¥È¤ËÆÏ¤¤¤¿¤«¤é¡¢Ãª¶¶¤Î»þÂå¤¬¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¼ÆÅÄÁÚ°ì¡Ê¤·¤Ð¤¿¡¦¤½¤¦¤¤¤Á¡Ë
1958Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô½Ð¿È¡£³Ø½¬±¡Âç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢1982Ç¯¤ËÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£°Ê¹ß¥×¥í¥ì¥¹¼èºà¤Ë·È¤ï¤ê¡¢ÂèÆó±¿Æ°ÉôÄ¹¡¢Åì¥¹¥ÝWEBÊÔ½¸Ä¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£2015Ç¯¤ËÂà¼Ò¸å¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ø¥×¥í¥ì¥¹TIME¡Ù¡Ø¥×¥í¥ì¥¹TODAY¡Ù¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤Ë½¢Ç¤¡£¸½ºß¤Ï¥×¥í¥ì¥¹²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Çµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡Ù¤Ç»ÍÈ¾À¤µª¤òÄ¶¤¨¤Æ²òÀâ¤òÌ³¤á¤ë¡£¥Í¥¯¥¿¥¤É¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¥«¥Ä¥éµ¿ÏÇ¤¬¤¢¤ê¡¢¼«¤é¡ÖÂç¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡×¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£