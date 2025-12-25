ゴチ“クビ”の小芝風花「本当に楽しくて、美味しくて、幸せな時間でした」
女優の小芝風花（28歳）が12月26日、自身のInstagramを更新。25日の放送で“クビ”になった、「ぐるぐるナインティナイン」（日本テレビ系）の人気企画「ゴチになります！」への想いをつづっている。
小芝はこの日、「『グルメチキンレース・ゴチになります！』3年間本当にありがとうございました」と、番組を“クビ”になったことを報告。
続けて「元々母が大好きで、小さい頃からずっと観ていた番組でした。『いつかゲストに呼んでもらえるように頑張ろうねぇ』なんて話していましたが、まさかレギュラーメンバーに選んで頂けるなんて…しかも3年間もいられるなんて…本当に楽しくて、美味しくて、幸せな時間でした」と振り返る。
そして「応援して下さった皆様 残念な結果にはなってしまいましたが、観て下さってありがとうございました」と視聴者やファンに感謝の言葉をつづり、「ゴチメンバーの皆様大好きです！！！！ たくさんたくさんありがとうっっっ」と投稿を結んでいる。
25日の放送では、設定金額4万円の新感覚フレンチでバトル。今年の“クビ”は3人で、小芝のほか、高橋文哉、矢部浩之が「ゴチ」を去った。
