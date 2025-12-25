「2025-26 大同生命SVリーグ」の女子第10節は27日（土）から29日（月）にかけて計7つのカードが実施される。

◼️ PFUブルーキャッツ石川かほく vs 大阪マーヴェラス

©SV.LEAGUE

10勝8敗で6位のPFUは、タイ代表に招集されていたタットダオ・ヌクジャンが復帰。バルデス メリーサとともに攻撃の柱になり、ここから白星を量産していきたい。試合間が大阪MVよりも1週多く空いているので、コンディション面の優位性を生かしたいところだ。一方、皇后杯で5大会ぶり2度目の優勝を果たした大阪MV。決勝戦は田中瑞稀、リセ・ファンヘッケを中心に得点を重ね、NEC川崎をフルセットで下した。第5セットは11－14から逆転するなど、全員が高い集中力を発揮。タフな試合が続くが、昨季女王に死角は見当たらない。

◼️ Astemoリヴァーレ茨城 vs 東レアローズ滋賀

©SV.LEAGUE

第9節終了時点で、Astemoのサーブ効果率12.6%はリーグトップ。チームを引っ張るのがサーブ効果率16.2%で個人ランキング1位のマッケンジー・メイだ。KUROBEを下した前節のGAME2も、19.0%のサーブ効果率でチームをフルセットの勝利に導いた。一方で敗れたGAME1は、メイのサーブ効果率が-8.3%。チームのサーブ効果率も7.5%とKUROBEの10.8%を下回った。対する東レ滋賀は、ジュリエット・ロホイスがサーブ効果率15.9%と高い数字を残している（個人ランキング4位）。第9節は刈谷にストレートで連敗したが、チームのサーブ効果率はGAME1、GAME2ともに相手を上回った。勝敗を決する上で、サーブが重要なキーファクターになりそうだ。

◼️ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ vs アランマーレ山形

©SV.LEAGUE

開幕ダッシュに成功したKUROBEだが、過去10戦は2勝8敗と大きくペースダウン。前節のAstemo戦は1勝1敗。皇后杯は3回戦で埼玉上尾に敗れ、勢いをつかむことはできなかった。アイリス・ショールテン、レーナ・シュティグロートと得点能力が高い選手を揃えるだけに、早く本調子を取り戻したいところだ。いまだ1勝のA山形は、「SEA GAMES Thailand 2025」に出場していたアチャラポーン・コンヨット、ウィモンラット・タナパンが復帰。低迷打破の起爆剤となるか。皇后杯はVリーグ所属のフォレストリーヴズ熊本にフルセットで勝ったものの、続く3回戦はデンソーにストレートで敗れた。いい形で2025年を締めくくり、後半戦の巻き返しにつなげたい。

◼️クインシーズ刈谷 vs デンソーエアリービーズ

©SV.LEAGUE

ともに9勝9敗（刈谷が29ポイントで7位、デンソーが27ポイントで8位）。しかもこのカード、昨シーズンのレギュラーシーズンは2勝2敗で4試合すべてがフルセットだった。実力伯仲の一戦をホームで迎える刈谷は、前節の東レ滋賀戦をストレートで連勝している。GAME2では鴫原ひなた、笠井季璃がともに14得点を挙げるなど、攻守にわたって安定したパフォーマンスを発揮した。試行錯誤が続いているデンソーは、大阪MVと対戦した第9節のGAME2を奇襲で制した。第4セットのスタートからセッターの山口結可を投入。ロザマリア・モンチベレルと山下晴奈のポジションを入れ替え、攻撃のバリエーションを増やした。総力戦で価値ある逆転勝利をもぎ取り、さらなるレベルアップを図りたい。

◼️ヴィクトリーナ姫路 vs NECレッドロケッツ川崎

14勝4敗で3位の姫路は、第9節GAME1で群馬に敗れ、連勝が「7」でストップ。それでも、翌日のGAME2でフルセットの勝利をもぎ取り、修正能力の高さを証明した。皇后杯の3回戦では、岡山を相手に2セットダウンから逆転勝ち。カミーラ・ミンガルディ、宮部藍梨を軸に高い攻撃力を発揮した。佐々木千紘はリリーフサーバーとして出場し、ゲームの流れを変える役割を果たしている。NEC川崎は皇后杯で準優勝。昨シーズンのSVリーグに続き、またもファイナルで悔し涙を流した。それでも、シルビア・チネロ・ヌワカロール、ジョバンナ・ミラナ・デイの攻撃力は健在。SVリーグでのリベンジに向けて、チームに慢心はない。

◼️ SAGA久光スプリングス vs 岡山シーガルズ

©SV.LEAGUE

前節のPFU戦に敗れ、連勝が「13」で止まったSAGA久光。皇后杯は準々決勝で姫路にストレート負けを喫した。それでも、吉武美佳ら若手の成長など明るい材料はある。果たしてどう修正してくるのか。中田久美ヘッドコーチの手腕に注目したい。第9節の埼玉上尾戦で今季3勝目を挙げた岡山は、中本柚朱がチーム最多17得点の活躍。攻守にわたって大車輪の活躍を見せた。皇后杯は3回戦で姫路と対戦し、小松原凜香、藤村若奈らの活躍で2セットを先取。第3セット以降は防戦一方となり逆転負けを喫したが、チームは上り調子だ。

◼️埼玉上尾メディックス vs 群馬グリーンウイングス

©SV.LEAGUE

今季初めて上尾市民体育館でホームゲームを迎える埼玉上尾。皇后杯は準決勝で大阪MVに敗れたものの、実りの多い大会になった。山中宏予、入澤まいらミドルブロッカー陣が活躍。途中から入った濱松明日香もアクセントになった。第9節の岡山戦でSVリーグ初出場を果たした井城青空も躍動し、チームに新たなオプションが加わった。過去10戦で7勝3敗と好調の群馬は、通算11勝7敗で5位につける。チームのアタック決定本数は1106本でリーグトップ。個人ランキング1位（セットあたり5.25本）のオリビア・ロジャンスキがチームをけん引する。高い攻撃力を誇る群馬の躍進は必然で、伸び代は青天井だ。

■SVリーグ女子第10節 試合日程・放送情報・配信情報

PFUブルーキャッツ石川かほく vs 大阪マーヴェラス

▼日時

GAME1：12月27日（土）13時05分～

GAME2：12月28日（日）13時05分～

▼会場

小松総合体育館

▼放送

なし

▼配信

GAME1:J SPORTSオンデマンド、SVリーグFree Live GAME!

GAME2:J SPORTSオンデマンド

Astemoリヴァーレ茨城 vs 東レアローズ滋賀

▼日時

GAME1：12月27日（土）14時05分～

GAME2：12月28日（日）14時05分～

▼会場

日立市池の川さくらアリーナ

▼放送

なし

▼配信

GAME1:J SPORTSオンデマンド

GAME2:J SPORTSオンデマンド、SVリーグFree Live GAME!

ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ vs アランマーレ山形

▼日時

GAME1：12月27日（土）14時05分～

GAME2：12月28日（日）14時05分～

▼会場

ありそドーム

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

クインシーズ刈谷 vs デンソーエアリービーズ

▼日時

GAME1：12月27日（土）14時05分～

GAME2：12月28日（日）13時05分～

▼会場

西原商会アリーナ

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

ヴィクトリーナ姫路 vs NECレッドロケッツ川崎

▼日時

GAME1：12月27日（土）14時05分～

GAME2：12月28日（日）14時05分～

▼会場

ヴィクトリーナ・ウインク体育館

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

SAGA久光スプリングス vs 岡山シーガルズ

▼日時

GAME1：12月27日（土）14時05分～

GAME2：12月28日（日）14時05分～

▼会場

SAGAアリーナ

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

埼玉上尾メディックス vs 群馬グリーンウイングス

▼日時

GAME1：12月28日（日）13時05分～

GAME2：12月29日（月）13時05分～

▼会場

上尾市民体育館

▼放送

GAME1：J SPORTS 3

GAME2：なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド