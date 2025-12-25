¡ÖÄãÁØ³¬¤Î¤¯¤»¤Ë¡×ºÇ¾å³¬¥Ü¥¹¥Þ¥Þ¤¬·ãÅÜ¡ªÌîµå¤Î¥¨¡¼¥¹¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿Â©»Ò¤ÎÉü½²·à¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
³¹Á´ÂÎ¤ò¸«ÅÏ¤»¤ëÄ¯Ë¾¤Ê¤É¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¿¥ï¥Þ¥ó¡£Å¾¶Ð¤È¤È¤â¤ËÆ´¤ì¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿Þ¼¾å²È¤À¤¬¡¢Â©»Ò¤ÎÍª¿¿¤¬¶á½ê¤ÎÌîµå¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·°ìµ¤¤Ë¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¡£
¤½¤ì¤ò¤è¤¯»×¤ï¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢ºÇ¾å³¬¤Ë½»¤à¥Ü¥¹¥Þ¥Þ¤Î·Ã¤À¡£¥¨¡¼¥¹¤ÎºÂ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Þ¼¾å²È¤ËÉ÷Åö¤¿¤ê¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£Æ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î½»¿Í¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¡¢¥°¥é¥Ï¥à»Ò¤µ¤ó(@gura_hamuco)¤Î¿·´©¡Ö¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¸å²ù¤·¤Æ¤ë¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¶å½£¤«¤éÅ¾¶Ð¤·¤Æ¤¤¿Þ¼¾å²È¤Ï¡¢Æ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤à¥Þ¥Þ¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢Äã¡¦Ãæ¡¦¹â¤½¤ì¤¾¤ìµï½»³¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤¬°ã¤¦¤³¤È¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤µ¤ì¤ë¡£
ÄãÁØ6³¬¤Ë½»¤àÞ¼¾å²È¤Ï¡¢ÃæÁØ26³¬¤Ë½»¤àÂíËÜ²È¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯µ¢¤ê¤Ç¹âÁØ42³¬¤Ë½»¤àËÙ²È¤È¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡£42³¬¤ÎËÙ²È¤Î¥Õ¥í¥¢¤Ï¼×¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¡¢ÅÔ¿´¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ä¯Ë¾¤À¡£¤½¤³¤Ç¸ì¤é¤ì¤ëÉ×¤Î¶ÐÌ³Àè¡¢»Ò¶¡¤Î»äÎ©¼õ¸³¡£ÃÏÊýÊë¤é¤·¤Ç¤ÏÃÎ¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÈÂ²Æ±»Î¤Î¥Þ¥¦¥ó¥È¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤ËÞ¼¾å²È¤â¾¯¤·¤º¤Ä¿¨È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¸¶ºî¤¢¤ê¤Î¥»¥ß¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÉÁ¤¯¥ê¥¢¥ë
ËÜºî¤Ï¸¶ºî¥Ù¡¼¥¹¤Î¥»¥ß¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤À¡£¥°¥é¥Ï¥à»Ò¤µ¤ó¤Ï¸¶ºî¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤«¤éÌ¡²è¤òÃ´Åö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸¶ºî¼Ô¤«¤é¡Ö¼çÉØ¤ÎÀ¤³¦¤Ï¥°¥é¥Ï¥à»Ò¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬¤ï¤«¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¤¤¤ï¤ì¡¢Ì¡²è¤Ç¤Ï¤è¤ê»Ò»ý¤Á¼çÉØ¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¡Ö¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î²ñÏÃ¤ä»Å»ö¤ÈÊì¶È¤Î³ëÆ£¡¢»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é¤Ø¤ÎÇº¤ß¤Ê¤É¤Ï»ä¤ÎÆü¾ï¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤Ë¾ð·Ê¤¬Éâ¤«¤ó¤ÇÉÁ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¥¿¥ï¥Þ¥ó¥Ò¥¨¥é¥ë¥¡¼¤ÎÉÝ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖËÜÅö¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¤»¤Ã¤«¤¯Çã¤Ã¤¿¤ª²È¤Ê¤Î¤Ë¡£²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤â¿´¤¬µÙ¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¿É¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶¦´¶¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ç¤â¤½¤ÎÊ¬¡¢²È°Ê³°¤Î¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤é¡Ø¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Í¥±Û´¶¤¬»ý¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£Îã¤¨¥Ò¥¨¥é¥ë¥¡¼¤¬¤¢¤Ã¤ÆÂ¿¾¯¿É¤¯¤Æ¤â¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë½»¤à¤³¤È¤òÁª¤Ö¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¢£¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë¸«¤ë¿Í´Ö¤ÎÊ£»¨¤Ê¿´
ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥°¥é¥Ï¥à»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¥»¥ì¥Ö¤Î¥É¥í¥É¥í¼»ÅÊ·à¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸ì¤ë¡£¡ÖËÜºî¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë3²ÈÂ²¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡¢³°Â¦¤«¤é¸«¤¨¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ÈÆâÂ¦¤Î¼Â¾ð¤Î°ã¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢Â¾¼Ô¤«¤é¤Ï³°Â¦¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¤Î¿´¾ð¤ä³ëÆ£¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¥¿¥ï¥Þ¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢³§¿ÍÀ¸¤Ç°ìÅÙ¤Ï·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
³ØÀ¸»þÂå¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¡¼¥¹¥È¤ä¡¢¿¦¾ì¤äÍ§¿Í´Ö¤Ç¤Î¼»ÅÊ¤Ê¤É¡¢¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¸«²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¤ä¥³¥È¡£¤½¤ó¤Ê¿Í´Ö¤ÎÊ£»¨¤Ê¿´¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö³§¤½¤ì¤¾¤ìÉ¬»à¤ËÀ¸¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡Ä¡ª¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸«¤É¤³¤í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥°¥é¥Ï¥à»Ò(@gura_hamuco)
